Alexia Putellas voetbalkleding en voetbalschoenen: vier de legende
Van trainingen na het werk tot wedstrijden die je móét winnen voor je team: onze collectie Alexia Putellas voetbaltenues en voetbalschoenen helpt je een topprestatie neer te zetten. Zoals shirts en korte broeken met een gestroomlijnde pasvorm waarin je vrijuit kunt bewegen. Of wat dacht je van een paar Alexia Putellas voetbalschoenen? Die zijn gemaakt van innovatieve materialen. En we hebben ze zowel in maten voor volwassenen als kinderen, zodat je net als je heldin kunt presteren op het veld.
Doe je uiterste best voor je team op een paar Alexia Putellas voetbalschoenen. Afhankelijk van het veld waarop je speelt, kun je kiezen uit verschillende noppen. We hebben ook AstroTurf zolen voor zaalvoetbal of kunstgras. Met een Cyclone 360 profielzool stop je snel en draai je in elke richting. Ondersteunende demping onder de voeten helpt schokken te absorberen om je spieren en gewrichten te beschermen. En aan de bovenkant van Alexia Putellas sneakers zitten NikeSkin zones van speciaal ontwikkeld mesh. Zo voel je de bal beter aan je voet, voor extra controle en nauwkeurigheid.
Van hard werken krijg je het warm. Daarom maken we onze Alexia Putellas voetbalkleding met Nike Dri-FIT technologie. De speciale vezels voeren zweet af van de huid, naar het oppervlak van het kledingstuk. Daar kan het sneller verdampen. Onze stoffen hebben ook ademende eigenschappen die de luchtcirculatie rond je huid bevorderen. Zo raak je overtollige warmte snel kwijt en blijf je langer fris en gefocust.
Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van sport te helpen beschermen. Doe met ons mee en kies voor Alexia Putellas kleding en schoenen met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de kleding met minstens 50% gerecyclede materialen hebben gemaakt en schoenen met minstens 20% gerecyclede materialen. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.
Alexia Putellas is een middenvelder bij FC Barcelona en een icoon van het vrouwenvoetbal. Ze heeft elke grote clubtrofee en elke beker voor individuele spelers al een keer in de lucht mogen houden. Haar speelstijl is een combinatie van uitzonderlijk spelinzicht en precisie. Het design van Alexia Putellas voetbalschoenen weerspiegelt deze kwaliteiten en helpt spelers hun dromen waar te maken.