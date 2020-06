Hou je kids actief in beperkte ruimte

Drie manieren om je kids actief te houden met beperkte ruimte

Om je kids actief te houden terwijl je over weinig ruimte beschikt, hoef je alleen maar een beetje creatief te denken. In dit artikel laat Karen Santesson, die het activiteitenprogramma Everybody Moves leidt in Nike World Headquarters, je haar beste tips zien om ervoor te zorgen dat kids actief, gezond en betrokken blijven terwijl ze binnen zijn.



Als je ooit een work-out van NTC hebt gedaan, weet je al dat je enkel een ruimte ter grootte van je lichaam nodig hebt om het grootste deel van je training te kunnen doen. En je kids? Die zijn kleiner dan jij, wat betekent dat je echt niet veel ruimte nodig hebt om je hele gezin in beweging te krijgen.



Dus bij gebrek aan een grote achtertuin of een grote, open ruimte in je huis waar je kids vrij kunnen rondrennen, kun je deze tips van Karen Santesson uitproberen. Santesson is supervisor bij het Child Development Center van Nike en runt het Everybody Moves activiteitenprogramma in de Nike World Headquarters. Omdat het veel regent in Portland in de staat Oregon, wordt er vaak binnen in kleine ruimtes gesport.