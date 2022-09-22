Leer een handstand push-up met tips van CrossFit-coaches

Als het op trainen aankomt, "moet je deze oefening opdelen in twee aparte onderdelen. Je moet het opdelen in een krachtcomponent en een vaardigheidscomponent”, zegt Hayden-William Cortland, Ph.D., Level 3 CrossFit-coach.

Kracht is een fysiologische aanpassing en je moet voldoende spieren in je bovenlichaam hebben om kracht uit te oefenen op een externe weerstand die, in dit geval, je lichaamsgewicht naar de grond drukt, legt Cortland uit.

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"Hoe sterker je bent, hoe makkelijker het wordt. Een krachttrainingsprogramma volgen dat zich richt op de spieren in je bovenlichaam is dus zeer nuttig. En dat zou iedereen die een vorm van CrossFit of een andere vorm van fitness of sport wil doen, eigenlijk moeten overwegen", zegt hij.

Als je voor het eerst aan krachttraining doet, is het belangrijk de juiste bewegingspatronen te leren met alleen je lichaamsgewicht voordat je gewichten toevoegt of de complexiteit opvoert. Maar daarmee ben je er nog niet, want het is niet makkelijk om sterker te worden met alleen bewegingen op basis van je lichaamsgewicht.

Als je al ervaring hebt met training en weet wat de bewegingspatronen zijn, kun je je volgens Cortland richten op barbell lifts, omdat je het gewicht stapsgewijs kunt verhogen terwijl je kracht opbouwt. Om de kracht die je nodig hebt voor een handstand push-up op te bouwen, adviseert hij om lifts aan de krachtroutine voor je bovenlichaam toe te voegen, zoals de overhead barbell press, bench press en chin-up.

Quinton Huguley, Level 2 CrossFit-coach, USA Weightlifting Level 1 coach, zegt dat spieren in het bovenlichaam opbouwen belangrijk is en adviseert om oefeningen toe te voegen zoals de seated, alternating dumbbell press.