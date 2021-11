Hoeveel calorieën moet ik dagelijks verbranden?

Je lichaam is een verbrandingsmachine voor calorieën. Het aantal calorieën dat je per dag verbrandt, hangt af van verschillende factoren, over sommige heb je controle en over andere niet. Als je meer calorieën wilt verbranden om af te vallen of om een gezond lichaamsgewicht te behouden, kan het nuttig zijn om te weten hoe je lichaam calorieën verbrandt, zowel in rust als tijdens activiteit.

Gemiddeld aantal verbrande calorieën per dag

Je lichaam verandert je eten in energie die wordt gebruikt zodat jij je dagelijkse activiteiten, zowel bewust als onbewust, kunt doen. Dit proces wordt metabolisme genoemd. De energie die door je lichaam wordt gebruikt en dat haalt uit het voedsel dat je eet, wordt gemeten in calorieën. De calorie is simpel gezegd een eenheid van warmte.

Er zijn bepaalde kenmerken die van invloed kunnen zijn op het aantal calorieën dat je per dag verbrandt of op je calorieverbruik.

Geslacht: mannen verbranden doorgaans meer calorieën dan vrouwen.

Lichaamsgrootte: grotere lichamen verbranden waarschijnlijk meer calorieën dan kleinere.

Leeftijd: jongere volwassenen verbranden meestal meer calorieën dan oudere volwassenen.

Activiteitsniveau: hoe meer je gedurende de dag beweegt, hoe meer calorieën je verbrandt.

Hou er rekening mee dat geen van deze factoren onafhankelijk van de andere werkt. Hoewel mannen bijvoorbeeld doorgaans meer calorieën verbranden dan vrouwen, verbrandt een man die de hele dag zit minder calorieën dan een vrouw die erg actief is. Een oudere volwassene kan meer calorieën verbranden dan een jonger persoon. Bijvoorbeeld als de jongere persoon een klein lichaam heeft en niet sport, maar de oudere gespierder is en regelmatig lichaamsbeweging krijgt.

Volgens de algemene richtlijn verbranden vrouwen doorgaans 2.000 calorieën per dag en mannen ongeveer 2.500. Deze richtlijn gaat vaak uit van een geschatte voedselinname voor gewichtsbehoud. Maar de cijfers kunnen heel verschillend zijn. Het aantal calorieën dat je per dag verbrandt, hangt af van fysieke factoren en je levensstijl.