Geweldige cadeaus tot $ 150 voor hikers

Of de wandelaar in je leven nu houdt van backpacken, het beklimmen van nieuwe bergtoppen, kampeertochten in het weekend of trektochten over plaatselijke paden, er is altijd wel een cadeau waarmee je niet over je budget hoeft heen te gaan.



Nike heeft wandelgear en -accessoires om je avonturier te inspireren voor een volgend buitenavontuur. Je kunt de natuur natuurlijk niet inpakken en er een strik omheen doen, maar deze cadeaus komen aardig in de buurt. Bekijk deze topkeuzes voor cadeaus voor hikers, allemaal voor $ 150 en minder.