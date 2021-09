Coach Gjert Ingebrigtsen geeft tips voor het herstellen van een blessure

Ik zal je één ding vertellen: als er íets is waar je je geen zorgen om hoeft te maken, is het wel of je ooit weer een blessure zal krijgen. Want die ga je absoluut krijgen. Af en toe een blessure is gratis inbegrepen bij deelname aan welke sport dan ook.



Maar als je aan de lopende band geblesseerd raakt, zoals in jouw geval, dan moet je op zoek naar de oorzaak. Bij een tweede blessure is het meestal zo dat je nog niet hersteld bent van de eerste.



Op dit moment heb je maar één doel: 100% herstellen. Tot die tijd moet elk ander doel op de achtergrond staan. Geen persoonlijke records. Geen wedstrijden. Niet even een potje basketballen. Sluiproutes en smokkelen zijn er niet bij. Om het gewenste resultaat te behalen, moet je anders gaan denken over je blessures.



Ik coach drie van mijn zonen op de middellange hardloopafstand. Mijn zoon Jakob kreeg in december 2019 een zware blessure — een stressfractuur in zijn onderrug — en zijn herstel ging vier maanden duren. Toen we daarachter kwamen, zei Jakob tegen me: "Dit is wat ik nodig heb om mijn motivatie te testen."



Hij zag de blessure niet als een probleem, maar als een uitdaging die hem uiteindelijk sterker zou maken. En hij verschoof zijn competitieve mentaliteit van wedstrijden naar herstel.



Jakob en ik begonnen de dag na zijn blessure om zes uur 's ochtends met zijn hersteltraject, gericht op mobiliteit en een sterkere core. Op de bank zitten, tv kijken en zelfmedelijden hebben was er niet bij. Hoe langer je dat doet, hoe moeilijker het is om weer terug te komen. In onze familie trainen we normaal tweemaal per dag. Als we herstellen van een zware blessure, trainen we driemaal per dag. Als je herstel als een fulltime bezigheid beschouwt, haal je daar voldoening uit.



De vier maanden daarna miste Jakob geen enkele revalidatiesessie.