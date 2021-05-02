De routine van internationaal voetbalster Ada Hegerberg tijdens het gouden uur helpt jou richting je eigen doel

Geef je doelen een nieuwe boost
Coaching
Haal wat druk van de ketel om optimaal te kunnen presteren, wat je ook wilt bereiken, met deze methode van voetbalster Ada Hegerberg.
Dankzij de selfiecultuur hebben de meesten van ons wel gehoord van het 'gouden uurtje': het moment exact na zonsopkomst of net voor zonsondergang waarop het natuurlijke licht optimaal is voor foto's (#nofilter). Maar er zijn ook andere definities van. Voor nieuwe mama's is het het eerste uur van huidcontact met hun pasgeborene. En voor topvoetbalster Ada Hegerberg is het het moment na de training waarop ze de basisvaardigheden van haar sport nog eens traint — zoals koppen, penalty's nemen of trappen met haar zwakkere been — samen met haar vader of zusje.
De 25-jarige Noorweegse doet al dezelfde trainingsroutine vanaf haar 10e of 11e. En zelfs nu ze de voornaamste spits is van 's werelds meest dominante team, Lyon, en topscorer aller tijden is van de UEFA Women's Champions League, zegt ze dat ze er altijd mee wil doorgaan.
En daar heeft ze alle reden toe. Het loont blijkbaar behoorlijk... maar waarom eigenlijk? Voor haar is haar gouden uurtje zowel mentaal als fysiek belangrijk. En een gouden uurtje kan voor jou ook buitengewone resultaten opleveren.
Oké, dus wat is nou het gouden uurtje?
Binnen de psychologie is er geen definitie van, of terminologie over, wat het gouden uurtje nou precies is, wat eigenlijk betekent dat het voor iedereen iets anders kan betekenen. Maar volgens Stephanie Cacioppo, PhD, neurowetenschapper, directeur van het Brain Dynamics Laboratory van de University of Chicago Pritzker School of Medicine, en een Nike Performance Council member, zijn er enkele richtlijnen die je kunnen helpen een gouden uurtje te onderscheiden van andere willekeurige uurtjes.
- Het moet echt vanuit jezelf komen, het moet niet nog een to-do-item worden in je agenda.
- Het moet een veilige ruimte zijn (geen oordelen, inclusief van jezelf).
- Het moet iets zijn wat je leuk vindt om te doen, wat je echt plezier geeft, zoals een sport, hobby (bv. koken, schaken of tekenen) of iets dat je professioneel nastreeft, zoals het schrijven van een boek.
- Het moet iets zijn wat je vaardigheden verbetert (wat je echt helpt te stralen wanneer dat nodig is).
Waarom je voor goud zou moeten gaan
Wanneer je het goed doet (daarover later meer), kan een gouden uurtje je vaardigheden geven die je niet kunt halen uit reguliere work-outs, lange afstanden of een sessie vrijuit tekenen. Zoals...
1. Je kunt werken aan je zwakke punten.
Hoe meer ervaring je opdoet en hoe geavanceerder je skillset wordt, hoe gemakkelijker je de basis vergeet, zegt Christopher Janelle, PhD, professor en directeur van het Performance Psychology Lab aan de University of Florida. "Teruggaan naar de basis is vaak het antwoord op het overwinnen van uitdagingen die er groter en moeilijker uitzien dan dat ze eigenlijk zijn", zegt hij.
Als je worstelt met een bepaalde oefening in CrossFit of een gecompliceerde dans even niet onder de knie krijgt, dan kan terugkeren naar de basis tijdens je gouden uurtje leiden tot inzichten. "Het gaat allemaal om herhalen met hoge kwaliteit totdat je resultaten gaat zien", zei Hegerberg recentelijk in een interview met Nike, en Janelle en Cacioppo zijn het daarmee eens.
2. Je bouwt geleidelijk zelfvertrouwen op.
Herhaling is ontzettend belangrijk voor het ontwikkelen van twee mentale vaardigheden die erom bekendstaan dat ze je prestaties verbeteren: persoonlijke effectiviteit en zelfvertrouwen. "Wanneer je dezelfde beweging of gewoonte keer op keer herhaalt, dan weet je dat je het kunt, omdat je het al zo vaak gedaan hebt. Dat is persoonlijke effectiviteit, je weet dat je het kunt", zegt Cacioppo. Persoonlijke effectiviteit zorgt voor zelfvertrouwen, wat het vermogen is om in jezelf te geloven. Dat is cruciaal wanneer er druk op staat, bijvoorbeeld de momenten voordat je een belangrijke penalty neemt. "Zelfvertrouwen is een buffer tegen mentale of externe afleidingen, je maakt als het ware je geest leeg zodat je je kunt richten op de taak die voor je ligt, zodat je die kunt overwinnen", legt Janelle uit.
En als je faalt of verliest? (Dat gebeurt ons allemaal, zelfs Hegerberg) "Je gouden uurtje kan functioneren als een herinnering dat je moet blijven werken en dat je kunt slagen", zegt Cacioppo. "Het is het bewijs dat je doorgaat, zodat je erop kunt vertrouwen dat je alleen maar beter kunt worden".
3. Je voelt je meer in controle.
Omdat je gouden uurtje echt jouw eigen ding is — en iets dat na verloop van tijd altijd een beetje hetzelfde blijft — "geeft het je een systematische methode om mindful om te gaan met gedachtes en emoties, dingen die normaal wat abstract zijn, wat ze structuur geeft zodat je ermee om kunt gaan, in plaats van dat je het gevoel hebt dat je maar wat doet", zegt Janelle.
In andere woorden: je kunt op deze routine vertrouwen om je te helpen, waar je ook mee bezig bent, of het nu een moeilijke beëindiging is van een relatie of een pandemie. De warmte van de gewoonte kan je helpen bij jezelf te blijven en ontspannen te blijven, zegt Cacioppo, zodat je beter om kunt gaan met stressfactoren. Dit wordt ook wel veerkracht genoemd.
"Een gouden uurtje is ook een goed moment om externe triggers te verwerken", voegt Janelle toe. Stel dat je heel kritisch naar jezelf toe wordt wanneer je een PR niet haalt, je een tekening verknoeit of een concurrent een vervelende opmerking maakt. "Je kunt de veilige omgeving van je gouden uurtje gebruiken om deze ervaringen te visualiseren, om te ervaren hoe je je voelt, en dan je reacties opnieuw te definiëren voor wanneer je deze situaties opnieuw tegenkomt", zegt ze.
"Je gouden uurtje kan functioneren als een herinnering dat je moet blijven werken en dat je kunt slagen".
Stephanie Cacioppo
PhD, lid van de Nike Performance Council
4. Je blijft beter verbonden met jezelf.
Soms kom je in een functie of levensstijl terecht die niet past bij wie of wat je bent, terwijl het in deze moderne maatschappij buitengewoon belangrijk is om prioriteit te geven aan je authentieke zelf. Dat leidt tot een vol en gelukkig leven, zegt Cacioppo. "Vast blijven houden aan een routine die voor jou werkt, wat jouw centrum is, zeker jaren nadat je ermee bent begonnen, helpt je trouw te blijven aan jezelf, zeker wanneer je onder druk staat". Het gouden uurtje van Hegerberg is misschien wel precies wat haar met beide voeten op de grond houdt, tussen al haar trofeeën, zegt Cacioppo.
5. Het geeft je plezier.
Wanneer je niet meer plezier beleefd aan een activiteit of doel, is er een grotere kans dat je er helemaal mee stopt, zegt Janelle. Wanneer je een gouden uurtje hebt dat is gericht op spelen — zoals een balletje trappen met iemand, je favoriete dier tekenen, een recept koken dat je als kind hebt geleerd, zonder dat je het heel serieus neemt — helpt dat je geaard en in contact te blijven met de intrinsieke redenen waarom je er mee begon, zegt hij. Je ontwikkelt je ook sneller wanneer je doet wat je leuk vindt, zegt Cacioppo, en je zult je er meer betrokken bij voelen.
Hoe je je eigen gouden uurtje vormgeeft
Ondanks de naam is een gouden uurtje echt ontzettend makkelijk om vorm te geven. Kies gewoon een activiteit waar je helemaal blij van wordt en waarin je beter wilt worden. Bedenk dan hoe lang dat je wilt dat het gouden uurtje wordt, hoe vaak je het wilt doen, en of je het alleen gaat doen of dat je ook wat mensen uitnodigt.
"Er zijn geen goede of foute antwoorden", zegt Cacioppo, maar je gouden uurtje moet wel lang genoeg duren zodat je helemaal in de activiteit opgaat (dus waarschijnlijk 20 minuten of langer) en vaak genoeg voorkomen zodat je ernaar uitkijkt (bv. iedere dag, eenmaal per week of eenmaal per maand of seizoen). Zet je telefoon op Niet storen, hou je agenda vrij en doe wat nodig is om deze tijd voor jezelf te houden, voegt ze toe.
Wat betreft de inhoud van je gouden uurtje, kijk eens naar de meest fundamentele vaardigheden die je vroeger ooit hebt geleerd en zeker de vaardigheden die je al een tijdje niet hebt geoefend, zegt Cacioppo. En het belangrijkste: let erop of je het hele 'uurtje' blijft glimlachen. Als dat niet zo is, dan leg je de focus waarschijnlijk op het verkeerde onderdeel. Blijf je gouden uurtje opnieuw vormgeven totdat je er blij van wordt. En zodra je dat doet, zul je zien dat het licht precies goed voor je valt, of je er nu bewust voor had gekozen of niet.
Tekst: Charlotte Jacobs
Illustraties: Rune Fisker
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