De routine van internationaal voetbalster Ada Hegerberg tijdens het gouden uur helpt jou richting je eigen doel

Hoe je je eigen gouden uurtje vormgeeft

Ondanks de naam is een gouden uurtje echt ontzettend makkelijk om vorm te geven. Kies gewoon een activiteit waar je helemaal blij van wordt en waarin je beter wilt worden. Bedenk dan hoe lang dat je wilt dat het gouden uurtje wordt, hoe vaak je het wilt doen, en of je het alleen gaat doen of dat je ook wat mensen uitnodigt.



"Er zijn geen goede of foute antwoorden", zegt Cacioppo, maar je gouden uurtje moet wel lang genoeg duren zodat je helemaal in de activiteit opgaat (dus waarschijnlijk 20 minuten of langer) en vaak genoeg voorkomen zodat je ernaar uitkijkt (bv. iedere dag, eenmaal per week of eenmaal per maand of seizoen). Zet je telefoon op Niet storen, hou je agenda vrij en doe wat nodig is om deze tijd voor jezelf te houden, voegt ze toe.



Wat betreft de inhoud van je gouden uurtje, kijk eens naar de meest fundamentele vaardigheden die je vroeger ooit hebt geleerd en zeker de vaardigheden die je al een tijdje niet hebt geoefend, zegt Cacioppo. En het belangrijkste: let erop of je het hele 'uurtje' blijft glimlachen. Als dat niet zo is, dan leg je de focus waarschijnlijk op het verkeerde onderdeel. Blijf je gouden uurtje opnieuw vormgeven totdat je er blij van wordt. En zodra je dat doet, zul je zien dat het licht precies goed voor je valt, of je er nu bewust voor had gekozen of niet.