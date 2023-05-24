Stijltips om een legging te combineren voor een dagje uit

Zo style je leggings voor een dagje uit
Stylingtips
Bekijk deze zes stijlvolle outfitideeën met de meest veelzijdige, comfortabele broek die er is.
Athleisure is de kledingstijl bij uitstek geworden voor thuiswerken en om de weekendboodschappen in te doen. En leggings misstaan in geen enkele outfit.
Trek een sportief jack of een oversized trui uit je kledingkast aan bij je favoriete Nike leggings. Wat schoenen betreft, kun je kiezen voor een paar coole sneakers. Sneakers zitten comfortabel en passen bij elke outfit met leggings.
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Wees niet bang om kleur of textuur aan je outfits met leggings toe te voegen. Denk bijvoorbeeld aan een statementjas of een paar kleurrijke schoenen dat ook goed bij andere broeken staat, zoals een lichte spijkerbroek of zelfs een comfortabele tankjurk.
Hieronder geven we zes outfitideeën om leggings te stylen voor een dagje uit, of dat nu een yogales in het weekend is of bijpraten met je vrienden in een koffietentje.
6 manieren om leggings te stylen voor een dagje uit
1.Terug naar de basis
De mogelijkheden om zwarte leggings te stylen zijn eindeloos. Hou het bij twijfel simpel en stel een neutrale outfit samen rondom deze flexibele broek die niet in je kledingkast mag ontbreken.
Met een bijpassende zwarte polo, klassiek bomberjack en stijlvolle Air Max sneakers creëer je een fijne, samenhangende outfit die er niet gekunsteld uitziet. Als je even naar de winkel moet of koffie gaat drinken met een vriend, is een relaxte outfit met een zachte legging met hoge taille ideaal.
2.Een vleugje rood
Soms wil je een legging dragen die in het oog springt. Als dat het geval is, kun je je normale zwarte legging vervangen door eentje in een opvallende kleur, zoals rood.
Een bijpassend T-shirt met rode accenten zorgt voor samenhang in je look en met een klassiek paar witte sneakers, zoals Air Force 1's, voorkom je dat je outfit al te bont wordt. Een Nike Futura draagtas, eigenlijk een lunchtas met isolatie, is handig voor je snacks en essentials.
3.Outerwear met flair
Als je meestal klassieke zwarte leggings draagt, overweeg dan een outfit met de Nike Zenvy legging, een comfortabele keuze voor een lange weekendbrunch of doordeweeks diner buitenshuis. De beste manier om een simpele outfit interessanter te maken is met een statementjas. Fleur deze outfit op met het donzige Nike Swoosh jack. De beste schoenen bij leggings en een opvallende jas zijn kleurrijke sneakers, om het plaatje helemaal af te maken.
4.Kunstzinnige combinaties
Als je een weekendoutfit met een legging samenstelt, overweeg dan eens items met prints en kleuraccenten. Begin met neutrale items: een geribde tanktop en een grijze legging. Kies er vervolgens een abstract jack bij en kleurrijke VaporMax schoenen om de outfit een creatieve draai te geven. Je outfit is immers een kunstwerk – door met kledingcombinaties te experimenteren kun je er veel creativiteit in kwijt.
5.Neutrale kleuren
Wat draag je bij je legging op dagen dat je het minimalistisch wilt houden? Denk aan een legging in subtiel Sage Green en draag daar essentials in wit en geelbruin bij, zoals een honkbalpet, oversized trui met ronde hals en een crossbodytas.
6.Na de work-out
Als je twijfelt wat je met je legging moet combineren op een dag waarop je na het sporten meteen door moet naar de supermarkt of naar vrienden, maak functionaliteit dan leidend. Dat betekent natuurlijk niet dat je stijl achterwege moet laten. Draag er bijvoorbeeld sneakers en een matchende windjack in een speelse kleurencombinatie bij. Zo val je zelfs in de donkerste sportschool nog op.
Words by Aemilia Madden