Stijltips om een legging te combineren voor een dagje uit

Athleisure is de kledingstijl bij uitstek geworden voor thuiswerken en om de weekendboodschappen in te doen. En leggings misstaan in geen enkele outfit.

Trek een sportief jack of een oversized trui uit je kledingkast aan bij je favoriete Nike leggings. Wat schoenen betreft, kun je kiezen voor een paar coole sneakers. Sneakers zitten comfortabel en passen bij elke outfit met leggings.

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Wees niet bang om kleur of textuur aan je outfits met leggings toe te voegen. Denk bijvoorbeeld aan een statementjas of een paar kleurrijke schoenen dat ook goed bij andere broeken staat, zoals een lichte spijkerbroek of zelfs een comfortabele tankjurk.

Hieronder geven we zes outfitideeën om leggings te stylen voor een dagje uit, of dat nu een yogales in het weekend is of bijpraten met je vrienden in een koffietentje.