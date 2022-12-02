Vijf manieren om een Nike croptop te stylen
Stijltips
Of je nu thuis aan het relaxen bent, of aan een work-outles deelneemt, er is geen gebrek aan manieren om een croptop te stylen.
Onderschat de veelzijdigheid van de croptop niet. Dit verkorte design, dat normaliter tot net boven de navel valt, is buitengewoon populair geworden omdat er niet slechts één juiste manier, of gelegenheid, is om hem te dragen.
De croptop is veelal opvallender dan een T-shirt of sport-bh, maar biedt nog steeds veel comfort, omdat deze gemaakt is van zacht katoen of stretchende materialen. De afgelopen jaren heeft de opkomst van de broeken met hoge taille van de croptop een sleutelstuk gemaakt. En niet alleen voor de gym, ook voor op het werk. Je kunt de top stijlen met stretchende hardlooptights of bikershorts terwijl je sport, om daarna te kiezen voor jeans of een broek zodra je van omgeving wisselt.
Niet alle croptopdesigns zien er hetzelfde uit. Afhankelijk van je activiteit of bestemming, kun je kiezen hoe je je croptops wilt stylen, of je dat nu los en relaxt of aansluitend en strak wilt. Hier vind je vijf verschillende croptoplooks om je stijl te inspireren, of je de top nu aan je collectie toevoegt of er een voor de eerste keer koopt.
1. Combineer een croptop met colkraag en shorts met hoge taille
Afbeelding van: Porsha Ellis
Het klinkt misschien tegenstrijdig om te kiezen voor een croptop met een hoge kraag, maar er valt wat te zeggen voor onverwachte verhoudingen. Een croptop balanceert tussen strak en sportief, waardoor het een goede essential is om te combineren met shorts met hoge taille. Deze monochrome look valt op vanwege de details: een strakke rits, contrasterende pijpen en opvallende sneakers, zoals de VaporMax. De croptop met ritssluiting zorgt ervoor dat je deze eenvoudig aan en uit kunt trekken, maar betekent ook dat je iets meer van je hals kunt laten zien als je dat wilt.
2. Ga voor een aansluitende croptop met ruimvallende sweatpants
Afbeelding van: Nia Symone
Op sommige dagen wil je het gewoon lekker casual houden, bijvoorbeeld wanneer je thuis relaxt in zachte sweatpants van katoen. Op die relaxte dagen is een combinatie van neutrale kleurtonen verfijnd genoeg en hoef je je niet zo druk te maken over of de stijlen wel matchen. Een top met een beetje stretch past goed bij een relaxte pasvorm voor de sweatpants, maar zal nog steeds comfortabel genoeg zijn om lekker op de bank te liggen of je huishouden een beetje te doen. En voor een comfortabele en schattige look, kun je een comfortabele croptop kiezen met een aansluitend design.
Als je ervoor kiest om eropuit te gaan met een vriend(in) om te gaan brunchen, of om even wat boodschapjes te doen, kun je een paar witte Nike Blazer schoenen toevoegen of een functionele draagtas en opvallende juwelen voor een coole, maar moeiteloze, opvallende look.
3. Combineer je extra grote croptop met leggings
Afbeelding van: Dhyani Bella
Als je wilt spelen met formaten en pasvorm, kun je nooit de fout ingaan door iets relaxeds te stylen met een aansluitend design.
Leggings zijn een essential voor in de gym, maar om er een flinke work-out in te gaan doen, kun je ze combineren met een losse croptop die wat meer casual aanvoelt. De kortere zoom laat je top opvallen in tegenstelling tot je relaxte sportshirts, waardoor je wat huid kan laten zien terwijl je wel goed bedekt blijft rond het midden. Als je normaal geen croptops wilt dragen, dan is dit een goede basis om kennis te maken met het design.
Om de look een meer casual aanzicht te geven, kun je deze stijlen met een sneaker in twee kleurtonen en het geheel afwerken met een draagtas die je zowel kunt gebruiken voor een brunch als voor boodschappen.
4. Combineer een wrap-croptop met hoogvallende bikershorts
Foto van: Porsha Ellis
Zelfs als je van plan bent croptops te dragen tijdens het sporten of relaxen, kun je een eigen stijl vormgeven met een design met onverwachte details, zoals de wrapversie over het midden van de borst.
De kleurvolle toevoeging van bikershorts in dezelfde kleurtoon (en vergeet de schoenen niet) zorgt onmiddellijk voor een onweerstaanbare look. Als je iets meer bedekking wenst om te shinen in deze kleurvolle combinatie, kies dan voor een laagje met knoopsluiting erboven. Een meer formele vibe maakt de look af, terwijl je dan ook een extra laagje hebt om je huid beschermd te houden.
5. Yoga croptop met leggings
Afbeelding van: Naomi Hutchinson
Bereid jezelf voor om te gaan stretchen en bewegen met een matchende set die een croptop en leggings omvat. Voor low-impact work-outs, zoals yoga, kun je een croptop op zichzelf dragen (zonder leggings of shorts), of als laagje onder een jack of shirt met lange mouwen om je warm te houden. De twee kleurtonen en contrasterende stiksels maken van deze work-outoutfit een opvallende keuze die je tijdens de les kunt dragen en in de koffiebar daarna.
Tekst door Aemilia Madden