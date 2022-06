Duurzaamheidsdoelstellingen voor 2025

De laatste fase van het leven van een product — het product bij de atleten brengen* en het uiteindelijk weer terughalen — is een van de grootste uitdagingen qua duurzaamheid. Customized producten en levering op de volgende dag zijn de norm. Wat je moet doen met een versleten of kapot product is onduidelijk. En niemand wil een kapotte verpakking ontvangen. Dus we kijken ernaar met vindingrijkheid, wetenschap en vastberadenheid.



We hebben ons het doel gesteld om in 2025 10x meer gebruikte of kapotte producten te doneren, refurbishen of recyclen dan dat we nu doen. Om dit mogelijk te maken, maken we het gemakkelijk voor mensen om hun gebruikte producten naar ons terug te brengen. We zijn actief met Reuse-A-Shoe in de VS en Europa, en we breiden dit programma uit naar China en herzien onze operaties. We hosten workshops voor het upcyclen van producten en geven consumenten relevante content zoals de Nike Circular Design Guide. Onlangs hebben we Nike Refurbished uitgerold in geselecteerde winkels in Noord-Amerika. En we hosten upcycle workshops en voorzien consumenten van relevante content, zoals video's over reparatie en onderhoud (die deze zomer live gaan) om de levensduur van producten te verlengen. We zijn net begonnen met enkele van deze services, maar ons doel is hetzelfde in alles wat we doen: om alle atleten op deze planeet te voorzien van inspiratie en innovatie.