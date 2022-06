Geef oude sneakers een nieuw leven met natuurlijke ingrediënten

Vertel eens wat meer over je werk.

“Het is mijn taak om precies te weten wat de behoeften van onze consumenten zijn, zodat we onze producten daar op kunnen afstemmen. Problemen los ik op door creativiteit, duurzaamheid en circulariteit in het proces te brengen, vanuit het oogpunt van materialen.”



Waar komt je liefde voor sneakers vandaan?

“Als ik aan sneakers denk, denk ik aan goede tijden met mijn familie. Toen ik in 2005 van Indonesië naar Los Angeles verhuisde, sprak ik geen Engels en mijn familie daar sprak geen Indonesisch. Via sneakers wisten we toch een band op te bouwen. Ze namen me mee om in de rij te gaan staan voor nieuwe releases en daar leerde ik nieuwe vrienden kennen. Ik voelde me welkom in de community.”



Wat voor iemand ben je in je werk en in je privéleven?

“Ik ben relaxed en makkelijk in de omgang, een echte Steenbok. Ik probeer graag nieuwe dingen uit als het om eten gaat en neus graag rond in vintagewinkels of de kringloop. Daarom draag ik ook comfortabele schoenen, ik ben altijd onderweg!”