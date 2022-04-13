Nike's enkele doos halveert verpakkingsmateriaal

Special Delivery: zo halveert One Box de verpakkingen
Innovatie
Ontdek hoe het inpakteam van Nike geen dubbele doos meer gebruikt om zo afval te verminderen, en wat je allemaal met een schoenendoos kunt doen.
Gepresenteerd door Move to Zero: het streven van Nike naar een CO2-neutraal en afvalvrij productieproces om zo de toekomst van sport veilig te stellen.
"De verpakking wordt soms bijna vergeten", zegt Rich Hastings, al meer dan 20 jaar het brein achter de customized Nike schoenendoos. "Maar mensen beseffen niet dat verpakkingsmateriaal veel impact kan hebben op het milieu."
Het is je misschien wel eens opgevallen, toen je online bestelde schoenen werden bezorgd in een dubbele doos. "We wisten dat hier een kans lag om ons bestaande model te verbeteren", vertelt hij.
Rich en zijn team kregen de kans om dat te doen, toen ze werkten aan de release van Space Hippie in 2020, een serie schoenen die gemaakt zijn met ten minste 25 tot 50 procent gerecycled materiaal. Dit vroeg om een extreem milieuvriendelijke verpakking die matchte met het op de toekomst gerichte design.
Rich Hastings hielp bij het ontwikkelen van One Box, nadat hij had gewerkt aan de Space Hippie doos (midden), die de dubbele
dozen verving die we gewend waren.
"Het begon met Space Hippie", vertelt Erica Swanson van Sustainable Product Operations. "We wilden een innovatief systeem ontwikkelen om de schoenen in de eigen doos te verzenden, en geen dozen meer in andere dozen stoppen."
Dus als je online een paar schoenen bestelt, is er een doos minder nodig voor verzending en heb je ook een doos minder om weg te gooien. Het klinkt misschien simpel, maar net als bij andere toonaangevende concepten ging er een hoop werk aan vooraf.
Uitproberen en leren
"Het was bedoeld als een limited release. Maar toen zeiden we: 'Laten we nu iets proberen waarvan we niet zeker weten of het gaat werken'", vertelt Rich over de sneakercollectie die in de eigen, rechthoekige schoenendoos wordt verzonden.
"Maar de schoenen waren zo populair dat we snel moesten opschalen. Veel mensen zeiden dat de doos niet stevig genoeg was voor verzending en met die feedback gingen we aan de slag."
Erica Swanson helpt Nike nu een stap verder met One Box. "We begrepen dat 86 procent van de consumenten zei dat ze
graag wilden meewerken om merken duurzamer te maken", vertelt Erica. "Met One Box komen we aan die wens tegemoet."
Rich en zijn team voerden een reeks ontwerptesten uit, waaronder een test waarbij de doos werd geplet en flink werd aangepakt, om er zeker van te zijn dat de doos intact bij je deur wordt afgeleverd. Dankzij die testen kon het team een nog stevigere verpakking ontwikkelen en laten zien dat het design op veel grotere schaal kon werken.
Het resultaat van groots dromen en testen? De Nike One Box. In het huidige design past bijna elk paar schoenen dat Nike maakt. En het ziet er misschien anders uit dan de doos waarmee het allemaal begon, maar het doel is nog steeds hetzelfde: de hoeveelheid afval verminderen.
Schoenen in de eigen schoenendoos verzenden zonder omdoos (en extra verpakkingsmateriaal) biedt veel voordelen.
Ten opzichte van traditionele verpakkingen zorgt One Box voor 51 procent minder afval per online bestelling, los van de schoenen die erin zitten.
Ten opzichte van traditionele verpakkingen
zorgt One Box voor 51 procent minder afval
per online bestelling, los van de schoenen die
erin zitten.
Hoe maak je van een doos een doorbraak? Volgens Chris Conklin draait het om de details.
Less Is More
"We zijn met z'n allen fanatiek aan de slag gegaan om te bedenken wat de klant allemaal met de doos zou kunnen doen", vertelt Chris Conklin van de afdeling verpakkingsdesign.
Laten we kijken naar het resultaat van al dat precieze werk:
- De buitenkant verklapt niets
Van een afstandje lijkt One Box misschien niet erg indrukwekkend, maar dat is nou net de bedoeling. "Een strategische keuze om veiligheidsredenen", legt Chris uit over het design zonder logo. "We willen niet dat iedereen meteen ziet dat er nieuwe schoenen voor je deur staan."
- Retourneren zonder plakband
Het deksel van de doos gaat dicht met een plakstrip zodat er geen plakband nodig is. Maar soms zijn dingen toch niet precies zoals je had verwacht, dus het team wist dat ze ook een oplossing nodig hadden voor retourzendingen. Om die reden zit er een tweede plakstrip op, waarmee je de doos dicht kunt maken om je schoenen te retourneren.
- Graphics die niet afgeven
"We hebben verschillende kleuren gebruikt voor de graphics in de doos", vertelt Chris. "Maar toen we zagen dat de inkt afgaf op witte middenzolen, stapten we over op wit, zodat elke schoen er perfect uit blijft zien."
Ook de manier waarop die witte inkt is aangebracht, paste bij het streven naar minder afval. "We hebben met printen ook met het waterverbruik rekening gehouden", vertelt Chris. "We wilden het design zo minimaal mogelijk houden, zodat de totale voetafdruk klein zou blijven."
Zie je een One Box binnenkomen, dan zie je al deze aspecten tot leven komen op de doos die dienst doet als schoenendoos én als verpakkingsmateriaal. Misschien zie je ook wat slijtageplekken. "Die kun je zien als een herinnering aan het feit dat er dankzij jou één doos minder op de afvalberg terecht is gekomen", zegt Erica.
De toekomst van schoenendozen
Betekent dit dat alle bestaande schoenendozen worden vervangen door de One Box? Nee, niet meteen. Er worden er dit jaar miljoenen verzonden. Na uitgebreid testen en verder afstemmen gaat dat aantal naar verwachting groeien. "Ook al groeit het aantal al hard, we zitten nog altijd in de testfase", zegt Erica. "De One Box kan in de loop der tijd evolueren: hoe hij eruitziet, waar hij voor wordt gebruikt, en hoeveel dozen we kunnen besparen."
En net zoals de Space Hippie de inspiratie vormde voor deze revolutionaire verpakking, geeft de One Box ruimte aan andere verpakkingsideeën. Je kunt daarbij denken aan het gebruik van minder papier om de teen van elke schoen op te vullen, of om geen plastic zakjes meer te gebruiken voor losse kledingstukken.
Rich merkt op dat het onderdeel is van een groter geheel: het doel van Nike om minder verpakkingsmateriaal te gebruiken. Een inspanning die voortdurend evolueert.
"We zijn echt toonaangevend op dit gebied, maar we zijn pas net begonnen."
Erica Swanson
Senior Director, Sustainable Product Operations
"We zijn echt toonaangevend op dit gebied, maar
we zijn pas net begonnen."
Erica Swanson
Senior Director, Sustainable Product Operations
Voor meer informatie: ga naar Nike.com/nl/duurzaamheid om elke stap van onze reis te volgen en nieuwe manieren te ontdekken om samen een CO2-neutrale, afvalvrije toekomst tegemoet te gaan.
Foto's: Ariel Fisher
Tekst: Rebecca Coolidge