De invloed van data op Nike's schoenontwerp

Als je met productdesign een verschil wilt maken, zijn materialen een goede plaats om te beginnen.



Ongeveer 70 procent van Nike's ecologische voetafdruk komt van materialen. Zelfs kleine aanpassingen kunnen onze uitstoot dus flink verminderen.



"We wisten dat we de verantwoordelijkheid hadden om onze materialen te veranderen", zegt Isabel Torres, Footwear Materials Developer, verwijzend naar Nike's Air Max lijn. "Het is net als het water uitzetten als je je tanden poetst: het is niet meer dan logisch."



Maar zelfs voor de hand liggende veranderingen kunnen moeilijk zijn zonder de juiste informatie. Dat is waar data van pas komen.



"Data helpen designers bijvoorbeeld om hun visie tot leven te brengen", aldus Nina Watkins, die deel uitmaakt van een team van data-analisten die designers de instrumenten geven om betere beslissingen over materialen te nemen. Hoe doen ze dat?