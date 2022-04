De invloed van data op Nike's schoenontwerp

Heb je je ooit wel eens afgevraagd hoe gerecycled materiaal wordt gemeten? Dat is aan iemand als Nina om dat uit te zoeken.



"De berekening is in wezen basiswiskunde", zegt Nina. "Maar er is een hoop teamwerk nodig om dit tot stand te brengen." De grootste uitdaging is het bijhouden van de hoeveelheid gerecycled materiaal van elk onderdeel van elke leverancier: geen geringe opgave.



"Het was een gloednieuw proces, dus we zochten alles gaandeweg uit", vervolgt ze. "In het begin woog ik letterlijk elk onderdeel van de schoen één voor één op een keukenweegschaal."