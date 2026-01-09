De beste oefeningen om kracht in je onderarmen te trainen

Bij krachttraining denken we vaak aan de spieren in de bovenarm, maar de onderarmen zijn net zo belangrijk. Of je nu sporter bent of niet, je onderarmen worden gebruikt bij alledaagse activiteiten, van het dragen van boodschappentassen tot het spelen van tennis of golf, waardoor het een spiergroep is die iedereen kan trainen.

“Sterke onderarmen zijn essentieel voor tillen, gooien, slaan en alledaagse activiteiten zoals het dragen van tassen of typen, en vormen daarmee een fundamenteel maar vaak over het hoofd gezien onderdeel van prestatieverbetering en blessurepreventie,” zegt gecertificeerd strength and conditioning specialist Clif Marshall, senior director of coaching en pro training bij D1 Training.

Onderarmkracht speelt ook een rol in hoeveel vooruitgang je kunt boeken. “Als je niet genoeg onderarm- en grijpkracht hebt om het gewicht vast te houden, beperk je jezelf in het werken met zwaardere gewichten en het blijven trainen op een hogere intensiteit,” zegt fysiotherapeut Dennis Colón, PT, DPT en directeur player health bij Alliance Regen & Rehab.

Grijpkracht wordt ook vaak gebruikt als indicator voor de algemene gezondheid. Een overzichtsstudie en meta-analyses uit 2021 van bestaand onderzoek concludeerden dat grijpkracht een bruikbare indicator is voor de algemene gezondheidstoestand, beperkingen, beenkracht, vroegtijdige sterfte door alle oorzaken en cardiovasculaire sterfte.

“Grijpkracht is een van de eerste dingen die afneemt naarmate we ouder worden, en het is iets waar we echt aandacht aan moeten besteden wanneer we het over krachttraining hebben,” zegt Noelle McKenzie, ACE CPT en medeoprichter van Leading Edge Personal Trainers.

Maar dit betekent niet dat je je te veel moet richten op de kracht van je onderarm. Gecertificeerd personal trainer Rick Richey, NASM, DHSc, MS en LMT, zegt dat het niet zozeer is dat grijpkracht betekent dat je langer leeft, maar dat het waarschijnlijk aangeeft dat je over het algemeen een gezondere levensstijl hebt.

“Mensen met een sterkere grijpkracht staan waarschijnlijk vaker op, pakken dingen op, dragen dingen en verplaatsen dingen,” zegt hij. “Het is een indicator van een actievere en meer op kracht gerichte levensstijl, en die levensstijl hangt samen met grijpkracht, terwijl grijpkracht weer samenhangt met een langere levensduur.”

Hier zijn 9 door experts aanbevolen oefeningen om alle delen van de onderarm te trainen en kracht en prestaties te verbeteren.