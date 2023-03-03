De voordelen van de Dead Bug-work-out, volgens experts

Hoewel de dead bug tot de categorie coreversterkende oefeningen behoort, heeft het nog veel meer voordelen, aldus Bill Kelley, fysiotherapeut en kracht- en conditiespecialist.

Behalve dat dead bugs goed zijn voor de heupflexoren (vijf spieren die essentieel zijn om efficiënt te bewegen), vergen ze ook de aandacht van je hersenen.

"Het afwisselend bewegen van je armen en benen in tegengestelde richtingen vergt hoge concentratie om de beweging correct uit te voeren terwijl je je core stabiel houdt", zegt hij.

Rocky Snyder, kracht- en conditiespecialist en auteur van de krachttrainingsgids 'Return to Center', zegt het volgende: "Het doel van de dead bug is om de spieren die de ribbenkast en het bekken met elkaar verbinden, aan te zetten om een mate van stevigheid te behouden terwijl de ledematen bewegen."

Je armen en benen onafhankelijk laten bewegen van je heupen en romp is niet altijd makkelijk, zegt Snyder. "Hiervoor heb je een diepere controle van de musculatuur nodig en meer kracht in het gebied rond de ruggengraat."

Dat leidt allemaal tot betere beweging, of je nu aan het sporten bent, een wasmand oppakt of een sprintje trekt naar de bushalte.

(Gerelateerd: Wat is functioneel trainen?)