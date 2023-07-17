Het vinden van de juiste handschoenmaat

Koopgids

Ontdek hoe je verschillende soorten handschoenen opmeet, zoals handschoenen voor dagelijks gebruik, golf of voetbal.

Laatste update: 11 april 2024
Leestijd: 4 min.
Je hand opmeten om je handschoenmaat te bepalen

Of je nu op zoek bent naar handschoenen voor dagelijks gebruik of voor je favoriete sport (denk aan golf, voetbal of gewichtheffen), de juiste maat is cruciaal. Om de juiste pasvorm te vinden, is het belangrijk om je handafmetingen te weten voor comfort, warmte of focus. Hieronder lees je hoe je je handmaat opmeet, de eerste stap in het kiezen van jouw perfecte handschoenen.

Handmetingen vertalen naar handschoenmaten

Handschoenmaten kunnen variëren afhankelijk van het design en waarvoor je ze wilt gebruiken. Nike trainingshandschoenen vallen bijvoorbeeld kleiner uit dan Nike hardloophandschoenen.

In de collectie Nike hardloophandschoenen voor dames is een handschoen in maat S te vinden, die is ontworpen voor een handomtrek van 18 tot 19 cm. Een handschoen voor dames in maat M is geschikt voor een handomtrek van 19 tot 20 cm en een handschoen voor dames in maat L past bij een handomtrek van 20 tot 22 cm.

De collectie Nike hardloophandschoenen voor heren bevat een handschoen in maat S, die is ontworpen voor een handomtrek van 18 tot 20 cm, een handschoen voor heren in maat M voor een handomtrek van 20 tot 22 cm en een handschoen voor heren in maat L voor een handomtrek van 22 tot 23 cm.

De unisex hardloophandschoenen van Nike vallen vaak groter uit. Maat S en M zijn geschikt voor een handomtrek van 23 tot 24 cm en maat M en L voor een handomtrek van 24 tot 25 cm.

Hoewel handschoenen lekker moeten zitten (niet zo los dat ze afglijden of opkruipen en niet zo strak dat ze knellen), zijn er nog een paar dingen om rekening mee te houden.

Golfhandschoenen zijn bijvoorbeeld ontworpen met een aansluitende pasvorm, terwijl keepershandschoenen bij voetbal losser moeten aanvoelen. Nike handschoenen zijn gemaakt voor flexibiliteit en comfort met functies zoals Nike Dri-FIT zweetafvoerende technologie, een isolerende fleecevoering en verstelbare bandjes bij de boord voor een verstelbare pasvorm.

Zo meet je je handen om je handschoenmaat te bepalen

  • Zo meet je je handen om je handschoenmaat te bepalen, Je hand opmeten om je handschoenmaat te bepalen, slide 1 of 3

    1. Gebruik een flexibel meetlint om de omtrek van je hand te bepalen. Hou één uiteinde tussen je duim en wijsvinger en wikkel het meetlint om je handpalm, net onder je knokkels. Zorg dat het meetlint goed aansluit. Noteer de omtrek in centimeters en herhaal dit met de andere hand.

  • Zo meet je je handen om je handschoenmaat te bepalen, Je hand opmeten om je handschoenmaat te bepalen, slide 2 of 3

    2. Om de nauwkeurigste pasvorm te vinden, moet je in sommige maattabellen ook de lengte van je middelvinger opmeten. Hiervoor meet je van de plooi van je vinger (waar hij samenkomt met je handpalm) tot het topje van je vinger.

  • Zo meet je je handen om je handschoenmaat te bepalen, Je hand opmeten om je handschoenmaat te bepalen, slide 3 of 3

    3. Bij andere maattabellen kun je de lengte van je hele hand nodig hebben. Meet van het topje van je middelvinger en tot de plooi van je pols.

Tip: als je handen enigszins verschillen in grootte, kies dan de handschoenmaat voor de grotere hand.

Veelgestelde vragen

Hoe bepaal je je handschoenmaat?

Bij veel handschoenmaten moet je de omtrek van je hand meten. Wikkel hiervoor een zacht meetlint strak om je handpalm, net onder je knokkels. Sommige handschoenmaattabellen hebben ook de lengte van je middelvinger of je handlengte van vingertop tot pols nodig.

Welke hand gebruik je om je handschoenmaat te meten?

Je kunt het beste beide handen opmeten om de maat van je handschoenen te bepalen. Kies vervolgens de handschoenmaat die geschikt is voor de grotere hand.

Tekst: Jessica Murri

Voor het eerst gepubliceerd: 17 juli 2023

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