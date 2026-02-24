De Pegasus 42: een krachtige update voor de geliefde Nike hardloopschoen voor op de weg
Productnieuws
Het nieuwste Pegasus model is het meest responsieve tot nu toe, terwijl het trouw blijft aan zijn historie als een favoriete hardloopschoen voor elke dag.
- De Nike Pegasus 42 is een alledaagse hardloopschoen voor op de weg die dankzij de gebogen Air Zoom unit over de volledige lengte een responsieve demping en een grotere energieteruggave biedt dan zijn voorgangers.
- Extra demping in de voorvoet en een licht, ventilerend bovenwerk dat zich nauw aansluit bij de voet maken de nieuwste Pegasus het meest comfortabele en ondersteunende model tot nu toe.
- De Pegasus 42 heeft een strakke look die tot leven komt in meerdere kleurencombinaties.
- Het design is gepland voor release op 9 april 2026 op nike.com en bij geselecteerde retailers.
Kenmerken en prestaties van de Nike Pegasus 42
Trouwe Nike Pegasus fans en hardlopers over de hele wereld kunnen binnenkort de Pegasus 42 aantrekken, de nieuwste versie van de geliefde hardloopschoen voor op de weg, bekend om zijn comfortabele, responsieve en licht gevoel.
De Pegasus werd voor het eerst geïntroduceerd in 1982 en is de langstlopende en bestverkochte hardloopschoen van Nike, met de nadruk op responsieve demping voor comfort de hele dag door. De Pegasus 42 blijft de favoriete schoen van fans, maar met een paar opwindende updates aan de technologie. Daardoor is dit model de krachtigste en meest responsieve tot nu toe.
Upgrades en belangrijkste verschillen van de Nike Pegasus 42
De meest opvallende upgrade is de gebogen Air Zoo -unit over de volledige lengte, die zorgt voor een krachtig en ultraresponsief gevoel, vergelijkbaar met een Nike wedstrijdschoen voor op de weg. Deze nieuwe constructie geeft de Pegasus 42 zelfs minstens 15 procent meer energieteruggave dan de Pegasus 41.
"Ik ben opgegroeid in een hardloopspeciaalzaak en heb elk jaar de diepe passie en liefde voor de Pegasus franchise gezien", zegt Nike atleet Ethan Strand, een NCAA indoor 3.000 m-kampioen. "De Pegasus 42 is een opwindende evolutie, een die vertrouwd aanvoelt, maar met een verbeterde loopervaring. Als ik ermee ga hardlopen, voel ik de Air onder mijn voeten, wat me meer kracht geeft bij elke stap."
Belangrijke updates:
- Meer dan 15 procent meer energieteruggave in vergelijking met de Pegasus 41
- Gebogen Air Zoom unit over de volledige lengte voor een krachtigere afzet met de tenen
- ReactX middenzool van foam voor responsieve demping
- Extra demping in de voorvoet zonder toename van de stackhoogte
- Bijgewerkt ondersteuningssysteem voor de middenvoet
- Volledig gegoten inlegzool
- Licht, ventilerend bovenwerk
- Gemoderniseerde buitenzool met verbeterde grip
Demping, ondersteuning en loopervaring
De nieuwste Pegasus tilt demping en ondersteuning naar een hoger niveau, waardoor hij ideaal is om in verschillende tempo's te hardlopen. De Pegasus 42 heeft dezelfde zachte middenzool van ReactX foam als zijn voorganger en biedt extra demping, met name bij de tenen. Een innovatieve veerstructuur biedt extra demping zonder de totale stackhoogte van de schoen te vergroten.
Andere kenmerken zijn een nieuw ondersteuningssysteem voor de middenvoet, een volledig gegoten inlegzool en een licht, ventilerend bovenwerk dat zich nauw aansluit bij de voet. Deze opwindende technologische verbeteringen worden afgerond door een gemoderniseerde buitenzool die niet alleen soepele overgangen mogelijk maakt, maar ook een verbeterde grip biedt voor het aanpakken van verschillende oppervlakken.
Design en kleurencombinaties
Esthetisch gezien heeft de Pegasus 42 een spannend design, met een strakke middenzool en vernieuwde Pegasus merkdetails. De nieuwste versie van de geliefde hardloopschoen is verkrijgbaar in verschillende opvallende kleurencombinaties, van gedurfde en felle looks tot subtiele neutrale kleuren.
"We hebben genomen waar hardlopers altijd al van hebben gehouden aan de Pegasus franchise en hebben het omgevormd tot de beste versie tot nu toe met de Pegasus 42", zegt Elliott Heath, senior schoenexpert van Nike Running. "Deze schoen biedt een balans van consistente elementen die eruitzien en aanvoelen als verbonden met zijn nalatenschap, in combinatie met nieuwe innovatie om hem nog iconischer te maken, op een manier die alleen Nike kan."
Hoe de Pegasus past in de Road Running lijn en release van Nike
Datumgegevens
De Pegasus is een van de drie op atleten gerichte modellen die deel uitmaken van de lijn hardloopschoenen van Nike, die elk comfort bieden door demping. Elke schoen in de lijn benadrukt een specifiek type demping, van de responsieve demping die te zien is in de Pegasus tot de ondersteunende demping van de Structure tot de maximale demping van de Vomero.
De Nike Pegasus 42 is vanaf 9 april 2026 verkrijgbaar op nike.com en bij geselecteerde retailers.
Nike Pegasus 42 Veelgestelde vragen
Wanneer wordt de Nike Pegasus 42 gelanceerd?
De Nike Pegasus 42 wordt op 9 april 2026 uitgebracht.
Waar kan ik de Nike Pegasus 42 kopen?
Je vindt het op nike.com en bij geselecteerde retailers.
Is de Nike Pegasus 42 een hardloopschoen?
Ja. De Nike Pegasus lijn wordt algemeen beschouwd als een van de beste allround hardloopschoenen voor dagelijkse training. Sinds de introductie in 1982 wordt het vertrouwd voor dagelijks hardlopen op de weg, langeafstandstraining, gemakkelijke runs, tempotrainingen en algemene conditietrainingen.
Heeft de Nike Pegasus 42 meer demping dan de Pegasus 41?
Ja. De Pegasus 42 levert minstens 15 procent meer energieteruggave dan de Pegasus 41 en bevat extra demping in de voorvoet, waardoor een meer voortstuwende en responsieve loopervaring ontstaat met behoud van het kenmerkende comfort van de franchise.
Waar staat de Nike Pegasus het meest om bekend?
De Nike Pegasus staat het meest bekend om zijn responsieve demping en verbeterde energieteruggave, waardoor het een betrouwbare alledaagse hardloopschoen voor op de weg is voor consistente kilometers en veelzijdige training.
Is de Nike Pegasus 42 een stabiliteitsschoen?
Nee. De Pegasus 42 is een neutrale hardloopschoen. Het bevat geen traditionele stabiliteitselementen zoals mediale verstevigingen of gestructureerde geleidingssystemen. Hardlopers die extra ondersteuning nodig hebben, kunnen modellen zoals de Structure overwegen.
Wat is de beste Nike schoen voor dagelijks hardlopen?
Voor veel hardlopers is de Nike Pegasus een van de beste schoenen voor dagelijks hardlopen dankzij de balans tussen demping, reactievermogen en stevigheid.
Is de Nike Pegasus 42 goed voor snelheid?
Ja. De Nike Pegasus 42 biedt een voortstuwender gevoel dankzij de gebogen Air Zoom unit over de volledige lengte en minstens 15 procent meer energieteruggave dan de Pegasus 41, ideaal voor snellere trainingen zonder in te leveren op dagelijks comfort.
Hoelang gaat de Nike Pegasus 42 mee?
De meeste hardlopers kunnen verwachten dat Nike Pegasus schoenen ongeveer 500 tot 800 kilometer meegaan, afhankelijk van het lichaamsgewicht, het loopoppervlak, de loopmechanica en het algehele gebruik.