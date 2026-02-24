De Pegasus 42: een krachtige update voor de geliefde Nike hardloopschoen voor op de weg

De meest opvallende upgrade is de gebogen Air Zoo -unit over de volledige lengte, die zorgt voor een krachtig en ultraresponsief gevoel, vergelijkbaar met een Nike wedstrijdschoen voor op de weg. Deze nieuwe constructie geeft de Pegasus 42 zelfs minstens 15 procent meer energieteruggave dan de Pegasus 41.

"Ik ben opgegroeid in een hardloopspeciaalzaak en heb elk jaar de diepe passie en liefde voor de Pegasus franchise gezien", zegt Nike atleet Ethan Strand, een NCAA indoor 3.000 m-kampioen. "De Pegasus 42 is een opwindende evolutie, een die vertrouwd aanvoelt, maar met een verbeterde loopervaring. Als ik ermee ga hardlopen, voel ik de Air onder mijn voeten, wat me meer kracht geeft bij elke stap."

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