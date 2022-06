Vind de beste schoenen voor smalle voeten

Sommige schoenen zijn speciaal ontworpen voor smalle voeten. Smalle schoenen zijn doorgaans 0,6 cm smaller dan gewone schoenen en 1,3 cm smaller dan brede schoenen, maar dit kan per merk en type schoen verschillen.



Zo zijn smalle schoenen bij Nike doorgaans ongeveer 1 centimeter smaller dan schoenen met een normale breedte. Maar niet bij alle schoenen wordt dezelfde informatie op het label weergegeven, waardoor het lastig kan zijn de juiste maat te bepalen.



De standaardbreedte van damesschoenen is bijvoorbeeld breedte G. Als je maat 38 draagt en je voet een gemiddelde breedte heeft, koop je dus maat 38 met breedte G. Maar soms staat er bij schoenen in maat 38 een 'M' , wat staat voor 'medium' of gemiddelde breedte.



Ook voor herenschoenen is de standaardbreedte G, en E is smal. Als je herenmaat 44 draagt en je voet een gemiddelde breedte heeft, koop je dus maat 44 met breedte G. Breedte G is in herenschoenen wel een stuk breder dan in damesschoenen.



Om het nog ingewikkelder te maken, zijn sommige damesschoenen extra smal, wat meestal wordt aangeduid met breedtemaat C of D. Ook wordt er soms met een 'slanke' pasvorm naar smalle schoenen verwezen. Als je niet zeker weet wat de breedtemaat van een schoen is, vraag het dan aan een verkoper in de schoenenwinkel.