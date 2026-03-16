Wat is het verschil tussen hardloopschoenen en wandelschoenen?

Wijd uitlopende hak en hoogte



Een uitlopende hak is meestal zichtbaar als je een schoen van opzij bekijkt. Hij steekt een beetje uit aan de onder- en achterkant van de schoen. De hakhoogte is de hoogte van de schoen aan de achterkant. Een grotere hoogte betekent meestal meer demping en responsiviteit.

Hardloopschoenen

Hardlopen genereert per stap twee tot drie keer je lichaamsgewicht, daarom hebben hardloopschoenen een dikkere, meer responsieve middenzool. Hardloopschoenen hebben meestal een dikkere middenzool en geavanceerdere foammaterialen om herhaalde hoge impact op te vangen.

Wandelschoenen

Wandelaars houden altijd één voet op de grond en hebben meestal niet dezelfde mate van demping nodig als hardlopers. Dat kan gewicht besparen, waardoor je sneller of met minder weerstand kunt lopen met een wandelschoen. Wandelschoenen hebben vaak een stevigere middenzool die de voorwaartse beweging controleert, in plaats van rebound te stimuleren.