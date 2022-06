Wat is pronatie? En wat zijn de beste Nike schoenen voor platvoeten?

Om te beginnen, is het handig om te begrijpen wat de voet doet als hij de grond raakt. Pronatie is de natuurlijke, neerwaartse en naar binnen kantelende beweging van de voet als hij de grond raakt. Er zijn verschillende gradaties in het afrollen van de voet tijdens de loopbeweging. Met overpronatie wordt een voetlanding bedoeld waarbij de voet overmatig naar binnen kantelt.Mensen met platvoeten hebben de neiging te overproneren , wat de grote teen kan belasten, en waardoor de voetbogen inzakken of de enkels naar binnen rollen, volgens de American Academy of Orthopedic Surgeons . Als je een snelle manier zoekt om tijdens het hardlopen te controleren of je overproneert, kijk dan eens naar het paar hardloopschoenen dat je het meest gebruikt. Als de binnenkant van de onderste zool duidelijk meer slijtage vertoont, kan het zijn dat je overproneert. Wat nog beter is: laat je hardloopmaatje een video van je maken terwijl je op een loopband of op de stoep rent om te zien of de binnenkant van je voetbogen inzakken als ze de grond raken.

Als je merkt dat je wat overproneert, maak je dan niet druk. Zolang je geen pijn hebt of blessures oploopt, is het meestal geen probleem. Maar volgens de American Podiatric Medical Association kan overmatige pronatie bijdragen tot pijn in de hak, en ook tot blessures aan heup, knie en onderrug. Als je tijdens het hardlopen pijn in deze gebieden hebt, praat dan met een podotherapeut. Je dokter kan je aanraden hoe je jouw voeten het beste kunt ondersteunen, en ongemak of blessures kunt voorkomen, met onder andere oefeningen die de voetspieren kunnen versterken. Onthoud dat je schoenen nooit als oplossing moet beschouwen voor blessures of pijn.