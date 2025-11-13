De beste regengear bij nat weer

De beste regengear om nat weer te overwinnen
Koopwijzer
Vermijd de regen niet, kleed je ervoor. Bekijk deze regenkleding en schoenen met verschillende niveaus van waterbescherming om je droog te houden.
Wanneer de wolken opkomen, maakt de juiste regenkleding het verschil. We hebben een lijst met producten samengesteld voor degenen die weigeren om zich door de regen te laten vertragen, met de nadruk op regenjacks, regenbroeken en schoenen. Of je nu tijd doorbrengt in de stad of de natuur verkent, droog blijven met de perfecte regenkleding betekent niet dat je stijl en comfort op moet offeren.
Voor deze koopgids belichten we ACG (All Conditions Gear) en NSW (Nike Sportswear). Waarom? ACG-producten zijn speciaal gemaakt voor buiten, wat betekent dat ACG regen kent. Zoals zware regen. En voor mensen die iets meer casual willen voor dagelijks gebruik, hebben we een paar NSW producten opgenomen die ideaal zijn voor onverwachte motregen. We hebben alles, van een volledig waterdicht ACG jack dat ideaal ideaal is om te wandelen tot waterafstotende trainingsbroeken voor woon-werkverkeer in de stad, zodat je voor elk uitje de juiste regenkleding hebt.
Deze favorieten voor regenachtige dagen hebben verschillende niveaus van waterbescherming. Voordat we dieper ingaan op de productdetails, volgt hier een kort overzicht om je te helpen bij je aankoopbeslissing.
Waterbestendig: ons lichtste beschermingsniveau, ontworpen voor lichte regen. Deze producten zijn gemaakt van strak geweven materiaal voor snelle droging op regenachtige dagen.
Waterafstotend: ons standaard beschermingsniveau, ontworpen voor zware regenbuien. Deze producten zijn behandeld met een duurzame, waterafstotende (DWR) afwerking die je droog en comfortabel houdt.
Waterdicht: ons hoogste niveau van regenbescherming, ontworpen voor extreme natte weersomstandigheden. Deze producten zijn voorzien van meer geavanceerde waterdichte technologieën zoals GORE-TEX, Storm-FIT ADV en Therma-FIT ADV. Voor uitstekende bescherming tegen regen kun je overwegen om te investeren in waterdichte schoenen om je voeten warm en droog te houden.
Nu ben je klaar om onze aanbevelingen te bekijken. Elk product is op zijn eigen manier veelzijdig, of het nu opvouwbaar, ventilerend of stevig is. Laat de regen maar komen.
BOVENKLEDING
Beste waterdichte regenjack: Nike ACG 'Morpho' Storm-FIT ADV jack
Iedereen heeft een betrouwbare regenjas nodig. Daarom is deze water- en winddichte regenjack onze favoriet voor buitenactiviteiten. En weet je wat? Hij is ook inpakbaar. De geavanceerde bescherming tegen weersinvloeden in combinatie met verstelbare details beschermt je tegen extreme omstandigheden. Om ervoor te zorgen dat dit jack echt bestand is tegen regen, wind en vochtigheid, hebben we het getest tijdens een expeditie van 46 mijl door het regenwoud van Costa Rica. Goed nieuws: het heeft de test doorstaan.
- Nike Storm-FIT ADV technologie combineert winddicht en waterdicht materiaal met geavanceerde techniek en functies om je comfortabel te houden in stormachtige omstandigheden, waardoor het een van onze beste regenjacks is.
- Een volledig getapete jack met een waterbestendige tweewegsrits aan de voorkant en beschermende kleppen bij de handzakken met ritsen houden je beschermd.
- Een bungee-systeem in de taille en een verstelbare capuchon houden je beschermd (en droog), ongeacht het avontuur.
- Dit regenjack kan in zijn interne borstzak worden opgeborgen en verandert zo in een tas met een verstelbare band en een vakje voor kleine spullen.
- Gemaakt van lichte nylon, perfect om te wandelen in warmere maar nog steeds natte omstandigheden, biedt de losse stijl voldoende ruimte om te laagjes te dragen.
Beste waterafstotende jack met isolatie: Nike ACG 'Lava Flow' Therma-FIT ADV jack
Dit jack in een notendop: warmteregulerend, waterafstotend en geweldig om je warm te houden. Het kan het allemaal. Om de mogelijkheden van deze jack op de proef te stellen, hebben we 'm meegenomen op een wandel- en kanotocht door een nationaal park in West-Texas. Koude woestijnnachten? Beschermd en afgehandeld. En als je geen geïsoleerde warmte nodig hebt, vouw je het jack gewoon op in de binnenzak.
- De Nike Therma-FIT ADV technologie combineert warmteregulerend materiaal met een geavanceerd design en features die je warm houden in koude weersomstandigheden.
- Waterafstotende buitenkant biedt extra bescherming tegen regen.
- PrimaLoft® isolatie helpt je bij bijtende koude temperaturen.
- Dankzij de ACG tribiner en het opvouwbare ontwerp kun je de regenjack eenvoudig aan je wandelrugzak vastmaken.
- Met de ritssluiting in twee richtingen en het elastische trekkoord bij de taille kun je de pasvorm aanpassen.
Beste waterafstotende pufferjack voor dames: Nike Sportswear Swoosh Series Therma-FIT oversized pufferjack met dons
Dit pufferjack geeft je het beste van twee werelden: stijl en comfort. Het is ontworpen met maximale donsisolatie en waterafstotend materiaal, waardoor het onze warmste optie in de Swoosh Series collectie is. De met fleece gevoerde boorden en verstelbare elastische trekkoorden bij de capuchon en zoom helpen de elementen buiten te houden voor extra bescherming tegen het weer.
- Maximale isolatie door gebruik van Nike Therma-FIT technologie, die je natuurlijke lichaamswarmte beheert om je warm te houden in barre weersomstandigheden.
- Waterafstotend materiaal houdt je droog bij lichte regen.
- De oversized pasvorm zorgt voor een ruime look die je gemakkelijk als laagje kunt dragen.
Beste waterafstotende pufferjack voor heren: Nike Sportswear Club Therma-FIT pufferjack
Een onmisbaar kledingstuk voor elke dag met een prestatiegerichte twist. Dit pufferjack combineert middelzware isolatie en waterafstotende technologie, zodat je warm en droog blijft op regenachtige dagen. De ruimvallende pasvorm maakt het ideaal om als laagje over basisstukken of sweatshirts te dragen.
- De Nike Therma-FIT technologie gebruikt je natuurlijke lichaamswarmte om je lekker warm te houden als het koud is.
- De middelzware donsvulling geeft je premium warmte.
- Het sterke ripstopmateriaal heeft een waterafstotende afwerking zodat je droog blijft bij nat weer, waardoor het ideaal is voor buitenactiviteiten.
BROEKEN
Beste waterdichte regenbroek: Nike ACG 'Trailwind' Storm-FIT ADV broek
Deze ultralichte regenbroek kan het allemaal. Ze bieden waterdichte bescherming zonder je te belasten, perfect voor wandelavonturen. Als de wolken verdwijnen, kan je regenbroek klein worden opgeborgen in de achterzak, zodat je deze gemakkelijk mee kunt nemen.
- Nike Storm-FIT ADV technologie combineert wind- en waterdicht materiaal met geavanceerde technologie en functionaliteit om je comfortabel te houden in barre weersomstandigheden.
- De lichte nylon buitenkant heeft gesealde naden om je droog te houden.
- Dankzij openingen met rits bij de enkels kun je de broek gemakkelijk over je schoenen aan- en uittrekken.
Beste waterafstotende broek met isolatie: Nike ACG 'Lava Flow' Therma-FIT ADV broek
Deze lichte broek zit boordevol technologie en kan het allemaal. We droegen ze tijdens een meerdaagse wandel- en kanotocht door een nationaal park in West-Texas. Het warmteregulerende en waterafstotende ontwerp doorstond de test van koude woestijnnachten. En als je geen geïsoleerde warmte nodig hebt, vouw je ze gewoon op in de binnenzak.
- De Nike Therma-FIT ADV technologie combineert warmteregulerend materiaal met een geavanceerd design en features die je warm houden in koude weersomstandigheden.
- PrimaLoft® isolatie helpt je bij bijtende koude temperaturen.
- Waterafstotende afwerking om je droog en comfortabel te houden.
- Dankzij de ACG tribiner en het opvouwbare design kun je deze broek eenvoudig aan je tas vastmaken.
- Met de elastische enkelbandjes en verstelbare tailleband kun je de pasvorm aanpassen.
Beste waterafstotende broek voor dames: Nike Sportswear Windrunner geweven broek
Deze trainingsbroek met hoge taille is gemaakt voor dagelijks gebruik en geeft je die klassieke atletische look. Waterafstotende tafzijde houdt je droog tijdens onverwachte buien.
- Ademende tafzijde voelt licht en zacht aan.
- Elastische tailleband met trekkoord zorgt voor een persoonlijke pasvorm.
- De ruimvallende pasvorm zorgt voor een oversized, relaxte look.
Beste waterafstotende broek voor heren: Nike Tech geweven broek met taps toelopende pijpen
Deze trainingsbroek heeft de klassieke jogger-pasvorm en is weerbestendig. Ze zijn gemaakt van kreukgeweven nylon met uv-bescherming en een waterafstotende afwerking, perfect voor regen of zonneschijn.
- De waterafstotende afwerking houdt je droog bij nat weer.
- Het taps toelopende ontwerp voelt relaxed aan bij het zitvlak en de dijen en heeft een boord bij de enkel voor een strakke afwerking.
- Elastische tailleband met trekkoord zorgt voor een persoonlijke pasvorm.
SCHOENEN
Beste waterdichte schoenen voor trailrunning: Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
De Juniper Trail 2 is ideaal voor trailrunning en lichte wandelingen, met grip en een zachte, dempende middenzool. Waterdicht GORE-TEX helpt je tenen droog te houden als het regent of sneeuwt.
- De waterdichte GORE-TEX afwerking houdt de voeten droog, waardoor deze schoenen perfect zijn voor natte omstandigheden.
- Een gemêleerde kraag van foam houdt je enkel warm en voorkomt dat vuil en water in de schoen terechtkomen.
- De kabels zijn geïntegreerd met de veters voor een nauwsluitend gevoel. De binnensleeve omsluit je middenvoet voor een nauwsluitende pasvorm.
- Het buitenzoolpatroon met rubberen noppen geeft je grip als je bergop of bergaf gaat. Dit biedt optimale grip op de trail en een soepelere afwikkeling op de weg.
Beste waterdichte sneakers voor dagelijks gebruik: Nike Dunk Low GORE-TEX
Deze weerbestendige sneakers zijn ontworpen voor de stad en zijn gemaakt voor nat weer. Ze combineren premium leer met waterdicht GORE-TEX om regen buiten te houden. En zoals alle Dunks heeft het een zachte vulling voor baanbrekend comfort dat lang meegaat.
- De waterdichte GORE-TEX afwerking houdt regen buiten, zodat je voeten droog blijven tijdens het lopen in nat weer met regen.
- De lichte middenzool van foam zorgt voor demping.
- De rubberen buitenzool met klassieke draaicirkel geeft de schoen stevigheid, grip en een klassieke stijl.
Beste waterbestendige sneakers voor dagelijks gebruik: Nike P-6000 Premium CORDURA®
De P-6000 is een combinatie van Pegasus sneakers uit het verleden en tilt de hardloopstijl van het begin van de jaren 2000 naar moderne hoogten. Deze versie is bijgewerkt met waterbestendig CORDURA® materiaal voor extra stevigheid. Bovendien biedt de demping van foam in deze sneakers een comfortabele, op atletiek geïnspireerde houding.
- Als het op performance aankomt, kan slijtvast CORDURA materiaal alles aan wat je er tegenaan gooit.
- Het bovenwerk is een mix van leer, suède en CORDURA® voor een gelaagde look die lang meegaat.
- De inlegzool biedt demping en een comfortabel gevoel.
- De rubberen buitenzool zorgt voor stevigheid en grip.
Nike heeft alles wat je nodig hebt, ongeacht welke regenachtige activiteit je in gedachten hebt. Ga naar Nike.com om alle beschikbare regenkleding te zien.