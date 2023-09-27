De 4 beste Plus Size leggingstijlen van Nike

Niet alle leggings zijn hetzelfde. Hoewel ze misschien op elkaar lijken, zorgen pasvorm, stijl en materiaal er allemaal op hun eigen manier voor dat een legging net zo lekker zit als 'ie aanvoelt. Misschien is de stretchy Nike One iets voor jou. Die is perfect om casual te dragen of een yogales in te volgen. Of misschien juist de Nike Universa, die vanwege het extra ondersteunende materiaal ideaal is om in te sporten.

Of wil je een superzachte plus-size legging met hoge taille? Die hebben we ook: de Nike Zenvy. En dan is er nog de beste Nike plus-size legging met zakken. De Nike Go staat bekend om de gestroomlijnde pasvorm met lichte compressie en zes (ja, inderdaad: zes) ruime zakken.

Als je eenmaal hebt besloten welke Nike legging het beste bij je past (misschien wel alle vier), gebruik je de Nike maatwijzer voor leggings om de juiste pasvorm te vinden. (Opmerking: Nike plus-size leggings zijn verkrijgbaar in maat 0X t/m 4X)

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