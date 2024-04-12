De beste hardloopbroeken van Nike
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Of je nu graag een baggy joggingbroek draagt of liever in een paar lekker strakke compressietights gaat hardlopen, deze eersteklas Nike hardloopbroeken zijn de drijvende kracht achter je volgende run.
In theorie zou je kunnen gaan hardlopen in je oude joggingbroek of yogalegging. Maar in de praktijk is een hardloopbroek die speciaal voor hardlopen ontworpen is, onmisbaar voor elke hardloper die op zoek is naar meer comfort (geen wrijving) en performance.
Met zo veel opties voor hardloopbroeken op de markt, kun je wel wat hulp van professionals gebruiken. Nike Product Lijn Managers Patrick Richie en Meg Croze helpen je bij het kiezen van de beste hardloopbroek, of je nu marathons rent of net begint met hardlopen.
Welk type broek is het beste voor hardlopen?
De beste hardloopbroeken zijn gemaakt van vochtafvoerend materiaal, dat je koel en droog houdt. Maar uiteindelijk hangt de beslissing af van het soort run dat je gaat doen (bijvoorbeeld op de baan of de trail), de temperatuur en weersomstandigheden, en je eigen voorkeuren qua pasvorm en stijl.
Wat voor soort broek draag je bij atletiek?
Of je nu een sprinter of langeafstandsloper bent, bij atletiek kies je meestal strakkere hardloopleggings of -tights die licht en nauwsluitend zijn, zodat je je vrij kunt bewegen. Sommige topatleten dragen liever compressie- of hardlooptights, die de spieren extra ondersteunen.
Kun je beter hardlopen in een joggingbroek of in een legging?
In beide kun je heel goed hardlopen, aldus Croze. Het komt er dus op neer wat je zelf het fijnst vindt. Baan- of snelheidslopers zijn het beste af met een legging kiezen, omdat je met overtollig materiaal minder snel bent. Maar maak je je geen zorgen over je tijd of heb je liever een ruimere pasvorm en meer luchtcirculatie rond je benen, dan is een joggingbroek misschien een goede keuze.
Hieronder leggen Richie en Croze uit wat per situatie de beste hardloopbroeken van Nike zijn, of je nu op zoek bent naar een compressielegging of een relaxte broek voor trailruns.
De beste hardloopbroeken van Nike
1.De beste waterbestendige hardloopbroeken
Als je op zoek bent naar een hardloopbroek die bestand is tegen barre weersomstandigheden, zoek dan naar hardloopbroeken met Nike Storm-FIT technologie. Dat is een ventilerend, waterdicht materiaal ontworpen om wind en water te weerstaan.
De Nike Phenom Storm-FIT hardloopbroek voor heren heeft elastische boorden aan de onderkant om je benen warm te houden en ritszakken aan de zijkanten en achterkant om je telefoon en andere essentials veilig en droog op te bergen. Heb je liever een strakkere pasvorm, dan is de zweet- en regenafvoerende Nike Running Division Dri-FIT ADV hardlooptights voor heren misschien wel iets voor jou.
De Nike Storm-FIT hardloopbroek voor dames heeft ventilatieopeningen met rits in de zoom en een zachte, verstelbare tailleband waarmee je de pasvorm kunt aanpassen. Je kunt de broek los dragen, of met een legging eronder als je 's winters in de kou en de regen gaat hardlopen. De reflecterende designdetails zorgen dat je beter zichtbaar bent.
2.De beste hardloopbroeken met compressie
Sommige hardlopers gaan nog een stapje verder dan dragen gewone hardloopleggings of -tights: zij hebben liever compressietights, die de been- en bilspieren ondersteunen. (Hoewel het niet uit alle onderzoeken blijkt, zijn sommige hardlopers ervan overtuigd dat die hun prestaties kunnen verbeteren doordat ze de bloedstroom stimuleren en spiervermoeidheid verminderen.)
Ben je op zoek naar een veelzijdige optie die je ook voor krachttraining kunt gebruiken? Denk dan aan de Nike Pro Dri-FIT 3/4-tights voor heren. Of probeer bij je volgende wedstrijd de Nike AeroSwift Dri-FIT ADV hardlooptights voor heren, met een aansluitende pasvorm, hoogwaardige performance en zakken waarin je kleine spullen kunt opbergen.
Veel mensen vinden compressietights ook de beste hardloopbroeken voor koud weer, omdat ze vaak gemaakt zijn van dikkere materialen die je beschermen tegen de kou en helpen lichaamswarmte vast te houden.
3.De beste hardloopbroeken voor trailrunning
De Nike Trail Dawn Range Dri-FIT hardloopbroek voor heren is volgens Richie de beste optie voor trailrunners. (Volgens Croze is dit item dankzij de ruimere maatvoering ook goed geschikt voor vrouwen.) Nike heeft deze elastische, lichte broek gemaakt op basis van inzichten van trailrunners. De broek heeft alles wat ze nodig hebben, inclusief extra opbergruimte voor lange runs in de natuur. De broek heeft een toelopende, relaxte pasvorm en is verstelbaar bij de zoom. Perfect voor de wisselende omstandigheden en het terrein waarmee je bij trailrunning te maken krijgt, aldus Richie.
De Nike Trail Go 7/8-legging met hoge taille, zakken en stevige ondersteuning voor trailrunning biedt meer compressie en ondersteuning. De legging heeft maar liefst zes zakken, een karabijnhaak, een zak van mesh om je top in op te bergen als je het warm krijgt, en een afneembare rugzak voor je essentials.
4.De beste hardloopbroeken voor atletiek
Voor baanatleten is er de Nike Challenger Track Club Dri-FIT hardloopbroek voor heren, met ritszakken en elastische trekkoorden bij de enkel, zodat hardlopers de broek over hun wedstrijdschoenen aan en uit kunnen trekken, zegt Richie. Voor atleten die op zoek zijn naar snelheid en topprestaties, raadt hij Nike AeroSwift Dri-FIT ADV hardloopbroek en -tights voor heren aan, gemaakt van ultralichte materialen. Dankzij de ruimere maatvoering is deze broek ook voor dames een goede optie, voegt Croze eraan toe.
5.De beste veelzijdige hardloopbroeken
Als je op zoek bent naar een hardloopbroek die je ook buiten de atletiekbaan kunt gebruiken, adviseert Croze de lichte, toelopende hardloopbroek met halfhoge taille voor dames. Deze zweetafvoerende broek heeft een stevige tailleband zoals je die ook in leggings vindt en een verborgen trekkoord waarmee hij niet afzakt tijdens het hardlopen (of het boodschappen doen).
Als je liever een compressiepasvorm hebt, probeer dan de Nike Go lange legging met hoge taille en zakken met stevige ondersteuning voor dames, zegt Croze. Deze draag je tijdens work-outs op de loopband, trailruns, krachttrainingen of actieve hersteldagen. Hij is zweetafvoerend en ondersteunend en heeft maar liefst zes zakken.
Richie raadt de veelzijdige Nike Phenom Dri-FIT geweven hardloopbroek voor heren aan. Een paar opvallende kenmerken zijn het elastische, zweetafvoerende geweven materiaal, een zweetbestendig zakje voor je telefoon, en reflecterende designdetails voor betere zichtbaarheid.
Tekst: Kylie Gilbert