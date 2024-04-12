In theorie zou je kunnen gaan hardlopen in je oude joggingbroek of yogalegging. Maar in de praktijk is een hardloopbroek die speciaal voor hardlopen ontworpen is, onmisbaar voor elke hardloper die op zoek is naar meer comfort (geen wrijving) en performance.

Met zo veel opties voor hardloopbroeken op de markt, kun je wel wat hulp van professionals gebruiken. Nike Product Lijn Managers Patrick Richie en Meg Croze helpen je bij het kiezen van de beste hardloopbroek, of je nu marathons rent of net begint met hardlopen.