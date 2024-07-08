Zo kies je perfect passende hardloopschoenen
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Vraag je je weleens af hoe hardloopschoenen moeten zitten? Enkele Nike hardloopexperts delen hun inzichten.
Elke hardloper heeft eigen voorkeuren wat betreft hardloopschoenen. Er is namelijk geen goede of foute keuze. Het belangrijkste is dat je voeten comfortabel aanvoelen, zegt Nike hardloopcoach Lydia O'Donnell.
"Bij het passen van hardloopschoenen draait alles om persoonlijke voorkeur. Sommige hardlopers houden van losser zittende schoenen, met ruimte voor hun tenen om te ademen, terwijl anderen liever een aansluitend en omsloten gevoel hebben", zegt ze. "Het zal even duren voordat je de juiste balans hebt gevonden, maar om te beginnen is het handig om te weten wat een 'normaal' niveau van comfort is."
Om je hierbij te helpen, hebben we Nike experts en hardloopcoaches gevraagd waar je op moet letten bij het kiezen van de juiste hardloopschoen.
Hoe hoort de ideale hardloopschoen te zitten?
Ook dit komt neer op je eigen voorkeuren, maar misschien wil je een pasvorm die speciaal ontwikkeld is voor snelheid of lange afstanden, of voor hardlopen op straat of trails.
"Het is belangrijk dat de schoen past bij het soort hardlopen waarvoor je hem nodig hebt. De ideale hardloopschoen hoort maximaal comfort te bieden zodat jij je volledig op je run kunt richten", zegt Nike hardloopcoach Dave Ridley. "Tijdens snelle runs geef ik de voorkeur aan een stevig, veerkrachtig gevoel. Bij rustige runs heb ik liever zachtheid en responsiviteit."
Moeten hardloopschoenen een maat groter zijn?
Heb je gehoord dat je een grotere maat hardloopschoenen moet kopen? Dit klopt! "Hardlopen oefent veel kracht uit op je benen en voeten. Vaak zorgt dit ervoor dat voeten platter worden en tenen uit elkaar gaan staan", legt Ridley uit. Met extra ruimte in de neus voor deze beweging, kan je hardloopschoenmaat iets groter uitvallen dan je normale wandelschoenen, zegt hij.
Let er wel op dat je geen te grote schoen koopt. Voorkom te veel extra ruimte in de neus die niet door je voet wordt opgevuld, zegt O'Donnell. "Hierdoor zeul je namelijk onnodig extra gewicht mee, waardoor het tempo van je run lager wordt."
Moeten hardloopschoenen een beetje strak of los zitten?
In het ideale geval zitten je hardloopschoenen niet te strak en niet te los. "Als een schoen te strak zit, kun je pijnlijke voeten krijgen door beperkte bloedcirculatie, maar als de schoen te los zit, voel je je niet stabiel en zeker van jezelf", zegt Ridley. "Het belangrijkste is dat je de juiste balans vindt, waarbij er niet te veel druk op je voeten komt."
Hoe meet ik mijn schoenmaat?
Hoewel de pasvorm van je hardloopschoenen een kwestie van persoonlijke voorkeur is, is het belangrijk om niet te veel af te wijken van je werkelijke schoenmaat. Als je niet precies weet welke maat je hebt – je schoenmaat kan in de loop der tijd veranderen – laat je voeten dan eerst opmeten bij een Nike Store of een speciaalzaak die Nike schoenen verkoopt, zegt Andrew Bumbalough, Product Line Manager voor hardloopschoenen bij Nike.
"Meestal gebruikt de verkoopmedewerker een Brannock-apparaat om je voet op te meten en de juiste maat te bepalen", zegt hij. Daarna is het aan jou om te beslissen wat het meest comfortabel zit.
Het goede nieuws: "Bij Nike hardloopschoenen wordt gestreefd naar een nauwkeurige pasvorm. Dus als je eenmaal de maat hebt gevonden die het beste bij je past, is die maat geschikt voor verschillende modellen", zegt Ridley.
Hoe controleer je of de pasvorm goed is?
"Voor hardloopschoenen geldt dat ze precies in je eigen maat moeten passen, met ongeveer een duimbreedte tussen de grote teen en de neus van de schoen", zegt Bumbalough. O'Donnell voegt eraan toe dat als je liever een strakkere pasvorm hebt, je tenen ook contact kunnen maken met de schoen. Let er wel op dat je tenen niet kantelen, omdat dit de vorm van je voet kan veranderen en tot blessures kan leiden.
Nog een snelle tip om de pasvorm te controleren: zet één voet plat op de grond en buig je knie lichtjes, adviseert Ridley. "Als er 1 tot 1,5 vinger tussen je hiel en de schoen past, is de pasvorm goed", zegt hij. Hou er rekening mee dat het normaal (en gebruikelijk) is dat voeten iets verschillende maten hebben, dus het kan zijn dat je de maatkeuze hierop moet aanpassen.
Tekst: Kylie Gilbert