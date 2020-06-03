Bavette met geroosterde krieltjes

Voeding
Laatste update: 3 juni 2020

Door Nike Training

Bavette met geroosterde aardappeltjes

Vol smaak en binnen 40 minuten op tafel. Voor 4 porties.

Dit is niet zomaar aardappels, vlees en groente maar een supersmakelijk diner.

Door de hoeveelheid eiwitten is deze heerlijke maaltijd al het werk waard. Bevat geen gluten, zuivel of noten.

Ingrediënten

2 lb krieltjes
10,6 oz cherrytomaten
1 eetlepel olijfolie
1 citroen
1 teentje knoflook
1 cup gesneden peterselie
2 eetlepels olijfolie
2 cups rucola
21 oz bavette (vinkenlap)

Ingrediënten

1 kilo aardappeltjes
300 gram cherrytomaten
15 ml olijfolie
1 citroen
1 teentje knoflook
25 gram gesneden peterselie
30 ml olijfolie
150 gram rucola
600 gram bavette (vinkenlap)

Instructies

  1. Verwarm de oven voor op 400 graden Fahrenheit. Was de aardappelen en tomaten en laat ze drogen op bakpapier. Besprenkel ze dan met olie en voeg naar smaak zout en peper toe. Laat 20-30 minuten roosteren.
  2. Schil de knoflook en snijd hem fijn. Mix dan de knoflook met de peterselie, het citroensap, de citroenschil, de olijfolie en het zout, en gebruik dit als dressing voor de rucola.
  3. Bereid de bavette op hoog vuur in een pan (een paar minuten per kant). Bestrooi naar smaak met zout en peper. Laat het vlees 10 minuten rusten en snijd het dan in dunne reepjes. Serveer de steak daarna samen met de aardappeltjes en tomaten op een bed van rucola. Heerlijk!

Instructies

  1. Verwarm de oven voor op 200 graden Celsius. Was de aardappelen en tomaten en laat ze drogen op bakpapier. Besprenkel ze dan met olie en voeg naar smaak zout en peper toe. Laat 20-30 minuten roosteren.
  2. Schil de knoflook en snijd hem fijn. Mix dan de knoflook met de peterselie, het citroensap, de citroenschil, de olijfolie en het zout, en gebruik dit als dressing voor de rucola.
  3. Bereid de bavette op hoog vuur in een pan (een paar minuten per kant). Bestrooi naar smaak met zout en peper. Laat het vlees 10 minuten rusten en snijd het dan in dunne reepjes. Serveer de steak daarna samen met de aardappeltjes en tomaten op een bed van rucola. Heerlijk!

Voedingsinformatie per portie

653 calorieën
59 gram koolhydraten
50 gram eiwit
24 gram vet

Gezonde recepten van Lifesum.

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Voor het eerst gepubliceerd: 3 juni 2020

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