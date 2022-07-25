Voetbalverhalen: Alexia Putellas

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Alexia Putellas
Ontdek hoe de Spaanse spelverdeler Alexia Putellas zich ontwikkelde van straatvoetballer tot de beste voetballer ter wereld.
Alexia Putellas, middenvelder, Spaans, geboren op 4 februari 1994
Alexia Putellas, middenvelder, Spaans, geboren op 4 februari 1994
Voor Alexia begon voetbal als familietraditie. Wanneer de familie niet naar het stadion toe kon, gingen ze in een restaurant in hun buurt in Barcelona naar grote wedstrijden kijken.
De eerste keer dat kleine Alexia meeging, moest ze haar best doen om boven het publiek uit het grote scherm te zien. Haar vader zette haar op de biljarttafel, zodat ze een beter zicht had. Alexia keek met grote ogen naar de over het veld rennende spelers. Toen Barcelona scoorde werd er flink gejuicht. Alexia kende de regels en strategieën nog helemaal niet, maar ze wist dat het snel ging en dat het leuk was.
"Voetbal is van iedereen"
Alexia begon te voetballen waar en wanneer ze kon. Als haar ouders voor koffie naar het plein vlak bij hun huis gingen, oefende zij op straat en rende ze even snel terug voor een glas water, bezweet en met een rood hoofd. Toen wisten haar ouders dat het tijd was om haar in te schrijven bij een voetbalclub.
Daar was Alexia de jongste. Ze speelde met kids die vijf jaar ouder dan haar waren. Soms voelde ze zich gefrustreerd dat ze niet zo hard kon trappen als zij, maar ze bleef trainen, zo hard als ze kon.
De toewijding van Alexia betaalde zich uit. Ze mocht bij Barça komen spelen, haar droom als klein meisje.
En daar bleef het niet bij, want in 2021 werd Alexia de eerste speler ooit die in hetzelfde jaar de UEFA Women's Player of the Year Award, Ballon d'Or Féminin en Best FIFA Women's Player won.
Wanneer Alexia een doelpunt maakt, steekt ze soms twee vingers in de lucht ter ere van haar overleden vader, die haar carrière in gang zette.
Beste atleten
Ik zie een wereld voor me waarin alle atleten elkaar respecteren, zonder te oordelen, een wereld waarin mensen elkaar niet beledigen. En om die wereld de realiteit te maken, wil ik je wat vragen.
Durf je passie te volgen. Toen ik klein was, droomden meisjes er niet van om profvoetballer te worden, maar ik deed dat wel omdat ik gek was op voetbal.
Het is belangrijk dat je doet waar je het meest van houdt, terwijl je vasthoudt aan je waarden. In sport kun je winnen of verliezen, maar de waarden en lessen die je leert, blijven altijd bij je.
En het belangrijkste: zorg ervoor dat je ervan geniet.
Un abrazo,
—Alexia Putellas