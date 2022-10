Voetbalverhalen: Alexia Putellas

Voor Alexia begon voetbal als familietraditie. Wanneer de familie niet naar het stadion toe kon, gingen ze in een restaurant in hun buurt in Barcelona naar grote wedstrijden kijken.



De eerste keer dat kleine Alexia meeging, moest ze haar best doen om boven het publiek uit het grote scherm te zien. Haar vader zette haar op de biljarttafel, zodat ze een beter zicht had. Alexia keek met grote ogen naar de over het veld rennende spelers. Toen Barcelona scoorde werd er flink gejuicht. Alexia kende de regels en strategieën nog helemaal niet, maar ze wist dat het snel ging en dat het leuk was.



"Voetbal is van iedereen"