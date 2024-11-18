Voetbalverhalen: Fran Kirby

Op de dag van haar allereerste voetbaltraining wilde Fran niet gaan. Een coach die haar op school had zien spelen, had haar gevraagd om mee te trainen. Maar alle kids in dat team waren ouder dan Fran, die pas zeven was. Ze vond het doodeng!

Haar moeder was geduldig en wist dat haar dochter gewoon een klein zetje nodig had. Uiteindelijk wist ze haar te overtuigen om toch mee te doen en na die eerste training was Fran verkocht.

"Ik vier elk doelpunt alsof ik weer dat kind op dat trapveldje ben."