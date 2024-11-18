Voetbalverhalen: Jackie Groenen

Er was eens een meisje dat niet kon kiezen tussen twee sporten. Toen ze nog maar 17 jaar oud was, werkte Jackie aan een carrière als voetballer én judoka (iemand die aan de Japanse vechtsport judo doet).

Als tiener kwam Jackie voor het eerst bij een profvoetbalteam, terwijl ze ook zoveel mogelijk aan landelijke judotoernooien bleef meedoen. Totdat Jackie haar voetbalcoaches na een judotoernooi moest vertellen dat ze haar heup had gebroken en niet kon voetballen. Toen besefte ze dat de tijd was gekomen om een keuze te maken.

Ze woog haar opties af. Voetbal gaf zoveel opwinding: de spotlights, de snelheid, de band met het team! Maar ze voelde zich ook aangetrokken tot de zorgvuldige discipline van judo. In haar judowedstrijden ging het puur om Jackie en haar tegenstander, geen afleidingen.

"Diep van binnen wist ik denk ik altijd al dat het voetbal zou worden."