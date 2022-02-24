Schoonmaaktips voor suède schoenen
Productonderhoud
Suède is een delicaat materiaal dat op een speciale manier behandeld moet worden. Zo krijg je modder, vlekken en slijtplekken uit je suèdeschoenen.
Voorraden
- Suèdereiniger, witte azijn of ontsmettingsalcohol
- Waterstofperoxide (optioneel)
- Maïzena (optioneel)
- Beschermende spray voor suède (optioneel)
Benodigdheden
- Suèdeborstel, tandenborstel, microvezeldoek of een zachte schoenenborstel
- Suèdegum of potloodgum
- Zachte doek
Een nieuw paar suède schoenen ziet er nog zo mooi en zacht uit maar zodra je ermee naar buiten gaat, worden het magneten voor vuil en stof. Suède is een delicaat, vochtabsorberend materiaal dat makkelijk vlekt. Je moet het op een speciale manier behandelen om het schoon te houden. Het is een goed idee om je suède schoenen met een beschermende spray in te spuiten om ze langer mooi te houden. Maar als je toch vlekken of slijtplekken krijgt, kun je ze op een van de volgende manieren weer in goede staat terugbrengen.
Zo maak je suède schoenen schoon
1.Set Up to Clean
Voordat je begint
Plaats voordat je begint een schoenenspanner in je schoenen of vul ze met proppen krantenpapier, zodat ze hun vorm behouden tijdens het schoonmaken.
Tip: Maak suède schoenen niet schoon als ze nog nat zijn. Laat alle modder, vuil of vocht volledig opdrogen voordat je het eraf probeert te borstelen, anders kun je een hardnekkige vlek veroorzaken. Let op: Als je je schoenen in de droogtrommel stopt, kun je ze beschadigen. Laat ze dus op de juiste manier opdrogen. We raden je aan om ze vol te proppen met krantenpapier of ze voor een ventilator te zetten om ze aan de lucht te laten drogen.
2.Remove Excess Dirt and Debris
Verwijder overtollig vuil
Borstel eerst met een suèdeborstel of oude tandenborstel alle vuil voorzichtig van het oppervlak van de schoen af. Als je geen borstel hebt, kun je het vuil ook met een schoon doekje wegvegen, maar gebruik daarbij geen zeep of water, want dan maak je de vlekken alleen maar erger. Lichte slijtageplekken kun je verwijderen door de haartjes met een korte beweging in één richting te borstelen en zo alle stof en vuil van de schoen te vegen voordat je doorgaat naar de volgende stap.
3.Rub Away Surface Marks
Verwijder oppervlakkige vlekken
Je kunt een suèdegum gebruiken om oppervlakkige vlekken uit je schoenen te verwijderen. Als je geen suèdegum hebt, kun je het ook gewoon met een potloodgum of ander stuk gum proberen. Zorg dat je een schoon stuk gum gebruikt (dat zelf geen nieuwe vlekken veroorzaakt). Bij deze stap mag je wat harder gaan boenen, maar ook weer niet te hard omdat je dan het materiaal kan beschadigen. Maak een op- en neerwaartse beweging om de moeilijkste vlekken weg te vegen. Als dat niet werkt, moeten er zwaardere maatregelen genomen worden.
4.Treat Stubborn Stains
Hardnekkige vlekken verwijderen
Als alle voorgaande stappen niet hebben geholpen, kun je een azijnoplossing gebruiken om de ergste klonters te breken en vlekken te verwijderen. We raden je aan om een hoekje van een droge doek in wat suèdereiniger, witte azijn of ontsmettingsalcohol te deppen. Zorg er daarbij voor dat je de schoen niet te nat maakt: je moet de schoen maar heel licht bevochtigen. Breng de oplossing aan met een korte beweging in één richting en laat het suède dan opdrogen. Herhaal deze stap als de vlek nog steeds zichtbaar is.
Andere schoonmaakmethoden voor specifieke vlekken:
Vet- en olievlekken: Strooi wat maïzena op de vlek en laat dat er een paar uur opzitten. Veeg of zuig alle resterende stofdeeltjes met een schoon doekje of kruimeldief van de schoen. Gebruikt geen suèdeborstel.
Kauwgom of was: Leg je schoenen in de diepvries en wacht tot de kauwgom of was hard is geworden. Pel of schraap het dan van de schoen af.
Bloedvlekken: Dep een wattenbol of hoekje van een schone handdoek in een klein beetje waterstofperoxide en wrijf er heel voorzichtig mee over de vlek. Laat de schoen opdrogen en herhaal indien nodig.
Veelgestelde vragen
Kun je suède schoenen wassen?
We raden het niet aan om suède schoenen in de wasmachine te doen of met de hand in een zeepsopje te wassen. Suède neemt water op. Als je suède schoenen met water wast, kunnen er vlekken in het materiaal komen die je er heel moeilijk weer uitkrijgt. Borstel de schoenen eerst met een droog borsteltje af, daarna met een stuk vlakgom en dep hardnekkige vlekken met wat ontsmettingsalcohol, witte azijn of een speciale suèdereiniger.
Werkt suèdespray echt?
Suèdebeschermer kan het vormen van watervlekken helpen voorkomen. Dat is vooral belangrijk als je onverwachts in een regenbui terechtkomt of iets op je schoenen morst. We raden je aan om, net als met alle andere onderhoudsproducten, eerst de beoordelingen van andere klanten te lezen voordat je een product voor het eerst op een geliefd paar schoenen gebruikt.