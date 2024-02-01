Nike introduceert baanbrekende technologie met de release van de Air Max Dn schoen
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Ontdek alle details achter het meest dynamische design in de Air Max collectie.
Wat je moet weten
- Op 26 maart lanceert Nike de Air Max Dn, een schoen die ontworpen is voor een dynamischere overgang van hak naar neus.
- De schoen is de eerste uit de klassieke schoencollectie met Dynamic Air, dat voor een soepel gevoel zorgt bij elke stap.
Ter gelegenheid van Air Max Week 2024 brengt Nike de Air Max Dn uit, een revolutionaire schoen die een nieuwe definitie geeft aan wandelen op Air.
Dankzij Nike's nieuwste onderzoek en technologie markeert de creatie van de Air Max Dn de volgende generatie op het gebied van baanbrekende schoendemping, met een ongekende feel en look. Dynamic Air is voor het eerst verwerkt in de nieuwe schoen in de vorm van een Nike Air unit met vier buizen voor ongeëvenaard comfort, een soepele ervaring en maximale veerkracht.
De Air unit bestaat uit twee kamers met perslucht, elk met twee buizen, waarbij de lucht in de hak onder hogere druk staat en de lucht in de voorvoet onder lagere druk. Tijdens het bewegen is er een vrije luchtstroom tussen de buizen in de beide kamers. De lucht kan hierdoor reageren op de druk, wat bij elke stap een soepel gevoel geeft dat niet alleen comfortabel, maar ook interactief is.
"We noemen dit 'dynamische beweging'", zegt Reggie Hunter, product director voor Nike Lifestyle Footwear. "De onafhankelijke constructie van de kamers betekent dat de Air bag bij elke stap reageert op de belasting van je lichaam. Het gevoel van de overgang van hak naar neus is naadloos, omdat de Air bag onmiddellijk reageert op je voet en met je meebeweegt. Met de Air Max Dn konden we dat gevoel voor het eerst realiseren."
Dankzij digitale mogelijkheden zoals Finite Element Analysis konden de teams de Air bag van de Dn sneller en nauwkeuriger testen voordat er prototypes werden gemaakt voor praktijktests in het lab. Toen de duurzaamheid van de Air unit werd getest, kon het team bijvoorbeeld binnen enkele uren een digitale simulatie maken van de slijtage van de schoen gedurende een jaar. Uiteindelijk werkten Nike designers, technici en wetenschappers samen om een stijlvolle schoen met langdurig comfort te leveren. Daarbij werd de nadruk gelegd op een sterke constructie en ondersteuning om een stevige schoen te creëren met goede grip.
Toch wist het Nike team dat het gevoel van Dynamic Air onder de voet niet het enige handelsmerk van de schoen moest zijn. De schoen had een frisse en opvallende look nodig, iets wat liefhebbers van de Air Max nog niet eerder hadden gezien.
"We weten dat de jeugd van tegenwoordig zich kleedt van top tot teen, in tegenstelling tot de sneakerliefhebbers van weleer die zich van teen tot top kleedden", zegt DePaul Williams, product associate voor Nike Lifestyle Footwear. "Dus zoals verwacht zie je meer energieke kleurencombinaties, maar ook kleuren waarmee je makkelijk kunt stylen en je garderobe wat meer diepte geeft."
Wat ook vermeldenswaardig is, is de impact die de Air Max Dn heeft op toekomstige schoenen, aangezien de schoen de deur wijd openzet voor het volgende tijdperk van Air Max.
"Dynamic Air verhoogt onze maatstaf voor hoe Air voelt", vertelt Kathy Gomez, Nike vice president, NXT Footwear. "We zijn constant bezig met het verhogen van onze verwachtingen van wat we atleten kunnen bieden. We gebruiken elk mogelijk middel en al onze expertise om nieuwe sensaties met Air te creëren, en dat nog nauwkeuriger te doen. Wat misschien wel het belangrijkste is, is dat we iets maken dat echt de grenzen verlegt van wat mogelijk is op het gebied van comfort en beweging. En dit is nog maar het begin van de toekomst van Air."
De Nike Air Max Dn All Night kleurencombinatie en andere kleurencombinaties zijn vanaf 26 maart verkrijgbaar in maten voor volwassenen en kinderen op Nike.com en in Nike stores. De Nike Air Max Dn All Day kleurencombinatie wordt uitgebracht via SNKRS en geselecteerde stores in maten voor volwassenen. Meer informatie over deze geavanceerde sneaker vind je hier.