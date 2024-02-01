Nike introduceert baanbrekende technologie met de release van de Air Max Dn schoen

Ter gelegenheid van Air Max Week 2024 brengt Nike de Air Max Dn uit, een revolutionaire schoen die een nieuwe definitie geeft aan wandelen op Air.

Dankzij Nike's nieuwste onderzoek en technologie markeert de creatie van de Air Max Dn de volgende generatie op het gebied van baanbrekende schoendemping, met een ongekende feel en look. Dynamic Air is voor het eerst verwerkt in de nieuwe schoen in de vorm van een Nike Air unit met vier buizen voor ongeëvenaard comfort, een soepele ervaring en maximale veerkracht.

De Air unit bestaat uit twee kamers met perslucht, elk met twee buizen, waarbij de lucht in de hak onder hogere druk staat en de lucht in de voorvoet onder lagere druk. Tijdens het bewegen is er een vrije luchtstroom tussen de buizen in de beide kamers. De lucht kan hierdoor reageren op de druk, wat bij elke stap een soepel gevoel geeft dat niet alleen comfortabel, maar ook interactief is.