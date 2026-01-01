Combina comodidad y rendimiento con las prendas y el calzado de fútbol sala Nike
Maximiza tu rendimiento el día del partido con la colección de prendas, equipo y calzado de fútbol sala Nike para el juego competitivo en canchas cubiertas. Confeccionados con la tecnología de alto rendimiento probada de Nike y con las entresuelas de espuma Lunarlon que brindan amortiguación suave y elástica. Además, los revestimientos HyperScreen transpirables brindan control, precisión y eficacia. Compra calzado de fútbol para cada superficie, disponible en tallas para hombre, mujer y niños. Diseñado para un control del balón confiable, golpes potentes y amortiguación eficaz, el calzado de fútbol sala Nike es tu arma secreta el día del partido. Elige entre los diferentes estilos clásicos de Nike, como el Tiempo, el Phantom, el Superfly y muchos más. Disponibles en una gran variedad de diseños y colores, para que tu calzado de fútbol sala represente tu estilo de juego y personalidad únicos.