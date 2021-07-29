Un rato al aire libre: el descubrimiento del propósito en el mar

"Todos tenemos nuestro papel", dice. "A veces, lo importante es sincronizarte bien con la tripulación y tener fe en ellos". A menudo, pueden quedar cosas atrapadas en las velas, pero una tripulación bien entrenada como la suya puede seguir adelante. Al igual que Chris, su tripulación lleva años entrenando. "Para dedicarte a esto de manera profesional, tienes que conocer tu barco, tener mucha disciplina y estudiar el mar", dice. Aunque ya lleva muchos años en esto, Chris sigue sintiendo el mismo subidón de adrenalina antes de cada carrera. "Cuando estoy en el mar viendo cómo el viento llena el barco de vida, siento que todo vale la pena". Estas carreras locales le ayudan a prepararse para las regatas más grandes que se suelen celebrar en Granada. Ya ha estado antes en el podio, pero solo en el segundo lugar. Es un marinero competitivo y espera alcanzar algún día el primer puesto.

Chris nos cuenta que la perseverancia ha sido crucial en su carrera como regatista, porque no siempre ha sido fácil. Habla abiertamente sobre las dificultades a las que se tiene que enfrentar su familia para poder costear este deporte, sobre el hecho de que es un deporte en el que participa una mayoría blanca en la isla y sobre el racismo al que se ha enfrentado.

"Cuando empecé solo había tres chicos de mi mismo color. Todas las demás eran personas blancas", dice Chris. "De verdad notas que todo el mundo te mira. Me desanimé un poco. Pero, al fin y al cabo, yo había ido con el propósito de aprender algo nuevo".