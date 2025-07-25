Presentamos los Nike Ava Rover: los tenis máximos para las experiencias urbanas

Una característica destacada de los Ava Rover es su diseño inspirado en el calzado de correr, tanto en forma como en funcionalidad. Esta es una de las pocas veces en que la amortiguación de espuma ReactX, de la línea de tenis de correr de Nike, se incorpora a un modelo de sportswear: El resultado son unos tenis que combinan la comodidad del calzado de correr de Nike con un mayor retorno de energía, ideales para pasar el día recorriendo las calles de la ciudad.

La parte superior con técnica de tejido Woven de los Ava Rover es ligera y ofrece el equilibrio ideal entre transpirabilidad y protección para usarlos durante todo el año. Las aplicaciones de TPU moldeadas por flujo en la parte superior no solo son visualmente atractivas, sino que también brindan una sensación de ajuste seguro y estabilidad. La suela de goma reductiva está pensada para enfrentar las calles desafiantes de la ciudad en cualquier condición climática: repele el agua, ofrece una tracción excepcional y, al mismo tiempo, es flexible.

Una franja perforada a los costados evoca los estilos clásicos de los tenis de correr de Nike. Además, los detalles reflejantes mejoran la visibilidad al salir a recorrer las calles.