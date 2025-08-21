Kobe 3 Protro: cómo Nike actualizó un ícono con tecnología moderna

No son unos tenis solo para ver y admirar. Son unos que usas al máximo. Los Kobe 3 Protro cuentan con tecnología mejorada para brindar soporte a los atletas que se mueven con velocidad, precisión y control. Si juegas rápido y buscas responsividad, este modelo te ofrece amortiguación de largo completo Zoom Strobel de la entresuela rediseñada. La amortiguación de largo completo es una mejora de dos unidades Zoom Air más pequeñas a una de Zoom completo.



“Sentirás el rebote de inmediato”, dijo Hailey Dunham, analista de pruebas de productos de calzado de básquetbol de Nike. “Los atletas nos dijeron que querían más comodidad en la planta del pie, así que la hicimos más suave y con mayor responsividad que los Kobe 3 original. Esa combinación realmente funciona”.



La parte superior, inspirada visualmente en una red de básquetbol, no es solo por estética. Con respaldo de malla, ofrece contención y ventilación, para mantener tu pie en su lugar mientras lo deja respirar. La suela mejorada ayuda a los jugadores a hacer cambios de dirección, paradas bruscas y despegues explosivos con la confianza que hizo famoso a Black Mamba.



“Es la primera vez que revisamos la suela, la entresuela y la parte superior juntas en unos Protro”, agregó Jeni Takekawa McDonald, directora de productos de calzado Kobe en Nike. “Escuchamos los comentarios de las pruebas de uso e hicimos actualizaciones reales”.