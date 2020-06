El poder de una lista de reproducción energética

Cómo usar la música para preparar la mente y el cuerpo para entrenar

La música tiene un gran poder para motivarnos y, a veces, es como un interruptor mágico que podemos pulsar para adoptar la mejor actitud para darlo todo. En este artículo, la Nike Master Trainer Kirsty Godso nos da unos consejos sobre cómo encontrar las canciones perfectas para motivarte y algunos trucos para buscar más.



El deporte y la música suelen ir de la mano. No es una sorpresa para nadie que escuchar tus canciones enérgicas favoritas es una ayuda para entrenar.



Sin embargo, a mí también me gusta usar la música para motivarme antes incluso de empezar a moverme. Si estoy un poco de mal humor o cansada, o simplemente no tengo ganas de entrenar, escuchar música durante unos minutos me motiva y puede acabar cambiando el curso de mi día totalmente.



Me pongo a escuchar hip-hop clásico y enseguida se desvanece todo el mal humor o la pesadez. Entonces, estoy lista para la acción.