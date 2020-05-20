El poder de una lista de reproducción energética

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Movimiento
Por Kirsty Godso
Por Kirsty Godso
Cómo usar la música para preparar la mente y el cuerpo para entrenar
La música tiene un gran poder para motivarnos y, a veces, es como un interruptor mágico que podemos pulsar para adoptar la mejor actitud para darlo todo. En este artículo, la Nike Master Trainer Kirsty Godso nos da unos consejos sobre cómo encontrar las canciones perfectas para motivarte y algunos trucos para buscar más.
El deporte y la música suelen ir de la mano. No es una sorpresa para nadie que escuchar tus canciones enérgicas favoritas es una ayuda para entrenar.
Sin embargo, a mí también me gusta usar la música para motivarme antes incluso de empezar a moverme. Si estoy un poco de mal humor o cansada, o simplemente no tengo ganas de entrenar, escuchar música durante unos minutos me motiva y puede acabar cambiando el curso de mi día totalmente.
Me pongo a escuchar hip-hop clásico y enseguida se desvanece todo el mal humor o la pesadez. Entonces, estoy lista para la acción.
Cómo usar la música para preparar la mente y el cuerpo para entrenar
La música tiene un gran poder para motivarnos y, a veces, es como un interruptor mágico que podemos pulsar para adoptar la mejor actitud para darlo todo. En este artículo, la Nike Master Trainer Kirsty Godso nos da unos consejos sobre cómo encontrar las canciones perfectas para motivarte y algunos trucos para buscar más.
El deporte y la música suelen ir de la mano. No es una sorpresa para nadie que escuchar tus canciones enérgicas favoritas es una ayuda para entrenar.
Sin embargo, a mí también me gusta usar la música para motivarme antes incluso de empezar a moverme. Si estoy un poco de mal humor o cansada, o simplemente no tengo ganas de entrenar, escuchar música durante unos minutos me motiva y puede acabar cambiando el curso de mi día totalmente.
Me pongo a escuchar hip-hop clásico y enseguida se desvanece todo el mal humor o la pesadez. Entonces, estoy lista para la acción.
Siempre estoy alerta para no perderme los nuevos lanzamientos. Tengo algunos amigos DJ y me mantienen siempre al tanto de las nuevas canciones. ¡Quizá por eso cada vez que publico un video haciendo ejercicio en las redes sociales, la mitad de los comentarios son de personas que me preguntan por la canción que suena!
Parte de mi trabajo es ofrecer a mis clientes maneras de motivarse y mantener una actitud positiva respecto al deporte. En ese sentido, la música es clave.
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Parte de mi trabajo es ofrecer a mis clientes maneras de motivarse y mantener una actitud positiva respecto al deporte. En ese sentido, la música es clave.