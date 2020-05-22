Cómo diseñar un sistema de apoyo efectivo

Piensa en ello como tu propio directorio personal: un grupo de personas que apoyan tus objetivos de fitness y salud. Recomiendo crear un equipo de cinco, para que tengas a diferentes personas con diferentes fortalezas en quienes puedas confiar a lo largo de tu camino. En este artículo, te explicaré cómo crear tu directorio.



Todas las empresas públicas tienen un directorio, un grupo de personas que apoyan la misión de la empresa y la guían a lo largo de su progreso.



Puedes obtener el mismo apoyo en tu camino de fitness y de salud al crear tu propio directorio personal.



Es simple: si te rodeas de personas que intentan alejarte del camino, el recorrido será más difícil. En cambio, agrega personas que te alentarán a lo largo de tu nuevo camino.



Recomiendo crear un equipo de cinco. De esa manera, tendrás diferentes opiniones y fortalezas, y podrás apoyarte en diferentes personas para que te alienten a lo largo del camino.