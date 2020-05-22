Cómo diseñar un sistema de apoyo efectivo

Crea tu directorio
Entrenamiento y nutrición
Por Joe Holder
Cómo prepararte para el éxito con una red de apoyo que quiere lo mejor para ti.
Piensa en ello como tu propio directorio personal: un grupo de personas que apoyan tus objetivos de fitness y salud. Recomiendo crear un equipo de cinco, para que tengas a diferentes personas con diferentes fortalezas en quienes puedas confiar a lo largo de tu camino. En este artículo, te explicaré cómo crear tu directorio.
Todas las empresas públicas tienen un directorio, un grupo de personas que apoyan la misión de la empresa y la guían a lo largo de su progreso.
Puedes obtener el mismo apoyo en tu camino de fitness y de salud al crear tu propio directorio personal.
Es simple: si te rodeas de personas que intentan alejarte del camino, el recorrido será más difícil. En cambio, agrega personas que te alentarán a lo largo de tu nuevo camino.
Recomiendo crear un equipo de cinco. De esa manera, tendrás diferentes opiniones y fortalezas, y podrás apoyarte en diferentes personas para que te alienten a lo largo del camino.
Sé muy deliberado y enfocado con el círculo que mantengas.
Verás que, generalmente, es más fácil lograr tus objetivos de salud y fitness cuando tu directorio quiere que logres tu objetivo, en lugar de ser ambivalente o incluso tratar de influirte para tomar decisiones pobres con ellos.
Toma algunos minutos para nombrar a tu directorio. Tal vez, esto incluya a un amigo que sepa mucho sobre nutrición o a un compañero de trabajo que hará el entrenamiento en línea contigo.
Quizás no se te ocurran cinco personas de inmediato, por lo que algunas de esas cinco personas pueden ser profesionales, como tu médico, nutricionista o terapeuta físico.
También podría incluir a una persona que no viva en tu misma ciudad, pero con quien puedas hablar cuando necesites motivación para entrenar o hacer una elección de comida saludable.
Reúne a tu directorio y tu camino hacia la salud y el fitness tendrá un equipo de fans rodeándote a cada paso del camino.