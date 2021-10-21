Cómo usar una manga de compresión

Una manga de compresión es una banda de tela ajustada y elástica que se usa comúnmente en las piernas o brazos para mejorar la circulación de la sangre.

Los atletas a menudo las usan en las pantorrillas, codos, rodillas o tobillos.

Se colocan de manera bastante similar a como te pones un par de calcetines o guantes y se acomodan suavemente sobre la piel hasta ubicarla en la posición adecuada.Sin embargo, a diferencia de los calcetines, las mangas de compresión están diseñadas con un gradiente de compresión que favorece la circulación de la sangre hacia el corazón.