Cómo usar una manga de compresión

Siete preguntas comunes sobre cómo y para qué usar una manga de compresión
Guía de compra
Seguro has visto a atletas profesionales usándolas, ¿pero para qué sirven las mangas de compresión?¿Cuáles son los beneficios?¿Cómo se usan?Responderemos estas preguntas y otras.
¿Quieres darle un impulso a tu rendimiento atlético con solo ajustar tu ropa?Usar una manga de compresión (algo que se comprobó que es beneficioso para favorecer la recuperación y el rendimiento) puede ser tu solución.
1. ¿Qué es una manga de compresión?
Una manga de compresión es una banda de tela ajustada y elástica que se usa comúnmente en las piernas o brazos para mejorar la circulación de la sangre.
Los atletas a menudo las usan en las pantorrillas, codos, rodillas o tobillos.
Se colocan de manera bastante similar a como te pones un par de calcetines o guantes y se acomodan suavemente sobre la piel hasta ubicarla en la posición adecuada.Sin embargo, a diferencia de los calcetines, las mangas de compresión están diseñadas con un gradiente de compresión que favorece la circulación de la sangre hacia el corazón.
2. ¿De qué están hechas las mangas de compresión?
Las mangas de compresión generalmente están confeccionadas de una combinación de nylon y spandex que crea una cobertura elástica y ligera.La ropa de compresión también suele contener poliéster.
Como este tipo de mangas se volvieron más populares en los últimos años, el término compresión se usa de manera abarcadora para cualquier ropa deportiva elástica que se ajuste a la piel.
Sin embargo, las verdaderas mangas de compresión, para poder funcionar de la manera adecuada, deben ejercer una presión suave.O sea, deben envolverte adaptándose a tu forma.Por este motivo, si la sientes ceñida, no debes cambiar a una talla más grande.Después de un tiempo, te olvidarás de que está ahí.
3. ¿Cuáles son los beneficios de las mangas de compresión?
- Recuperación más eficiente
- Mejora de la economía de running
- Reducción del riesgo de lesión
- Prevención de la hinchazón e inflamación
4. ¿Cómo funcionan las mangas de compresión?
El gradiente de presión que produce una manga de compresión manipula tus arterias y venas para aumentar la eficiencia circulatoria.
En pocas palabras, aumenta la presión sanguínea para mejorar la circulación.Al aumentar la presión sanguínea de un área determinada, aumenta el flujo de sangre por el cuerpo, lo que puede aportar:
- Una mayor cantidad de sangre oxigenada a los músculos para romper la glucosa y crear adenosina trifosfato (ATP), la fuente de energía del músculo.
- Una eliminación más rápida del ácido láctico del músculo para prevenir la fatiga muscular.
- Un retorno venoso aumentado que reduce la inflamación, retención de líquidos (edema) e hinchazón, lo que puede ayudar a facilitar la recuperación luego del entrenamiento.
- Una compresión muscular que limita la oscilación del músculo (por ejemplo, el impacto que se genera en los músculos cuando el pie golpea con el suelo luego de saltar) y reduce el riesgo de lesión subsecuente.
- Una compresión de los músculos que alivia los síntomas de dolor muscular de inicio retardado (DOMS, por sus siglas en inglés).
5. ¿Para qué son las mangas de compresión de brazo?
Si te estás preguntando, "¿Cuándo y dónde voy a usar una manga de compresión de brazo?", la respuesta es: durante cualquier deporte que requiera actividad de la parte superior del cuerpo, como el running, básquetbol, tenis, golf, vóleibol, fútbol americano o levantamiento de peso.
También puedes usar una manga de brazo durante el entrenamiento para favorecer la circulación de la sangre, o después, para ayudar en la recuperación.
Algunas personas también usan mangas de compresión en el brazo en aviones para prevenir una trombosis venosa, porque la presión de la manga evita que la sangre se acumule y se coagule.
Existen muchas formas diferentes de prendas de compresión para la parte superior del cuerpo, pero estos son algunos de los ejemplos más comunes:
- Parte superior del brazo a la mano: incluye un guante parcial y favorece la circulación de la sangre hacia el brazo que se detiene justo antes del hombro.Un jugador de tenis puede usarla durante el entrenamiento para proteger el brazo de las lesiones.
- Guante: un guante de compresión se usa para brindar soporte a la muñeca. Por ejemplo, un jugador de golf puede usarlo para prevenir una lesión por sobreuso durante el entrenamiento.
- Codera: una codera mantiene el brazo cubierto y protegido contra golpes y raspaduras.También puedes conseguir unas con protección adicional, como la codera Nike Contact Support.Será especialmente útil para personas que participen en deportes de contacto como el rugby.
6. ¿Qué son las mangas de compresión de pierna?
Los deportes que implican actividad y movilidad de la parte inferior del cuerpo, como el fútbol, básquetbol, ciclismo, running, levantamiento de pesas y fútbol americano (por nombrar algunos), son situaciones ideales para usar las mangas de compresión para las piernas.
Las mangas de compresión más comúnmente usadas incluyen las pantorrilleras, rodilleras y tobilleras.Las mangas para articulaciones, como tobilleras o rodilleras, deben contar con un acolchado de espuma para brindar amortiguación y soporte adicional con el fin de reducir la oscilación muscular y el riesgo de lesión.
Combinar mangas de compresión de la parte superior e inferior del cuerpo puede ser útil para los deportes que involucran todo el cuerpo, como el fútbol americano o básquetbol.
7. ¿Cuándo deberías usar una manga de compresión?
El uso de las mangas de compresión es más común durante el ejercicio, ya que es cuando tus músculos necesitan el mayor flujo de sangre, oxígeno y energía.
También puedes usarlas después del entrenamiento para favorecer la recuperación.El aumento del retorno venoso puede reducir la inflamación provocada por el ejercicio, eliminar la acumulación de ácido láctico y minimizar la hinchazón.
Además de los entrenamientos, también es común que los atletas usen las mangas de compresión en viajes para contrarrestar la hinchazón y la retención de líquidos causada por la acumulación de sangre que generan los períodos extendidos de sedentarismo.