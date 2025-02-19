La guía ACG para la paz en la Tierra

Las guías de ACG para la paz en la Tierra
Paz significa algo diferente para todos. Pero aquí en ACG, estamos comprometidos a ayudarte a encontrarla. Creemos que la búsqueda comienza en la naturaleza. En esta guía, aprenderás una variedad de formas de interactuar con la naturaleza, todas diseñadas para brindarte una medida de paz tras el frenético día a día. Te recomendamos que pruebes nuestros métodos en tu parque cercano u otro lugar al aire libre favorito. Puedes dejar el sitio web abierto durante días, semanas, meses o incluso años, mientras te pone en marcha con nuestros prácticos instructivos. Independientemente del tiempo que te tome, esperamos que compartas tus hallazgos de paz con nosotros.
Cómo estar en contacto con la naturaleza a diario
Los beneficios de la naturaleza quedan claros cuando los experimentas. Sin embargo, no todos pueden subir su equipaje al autobús y hacer el viaje a Smith Rock, pero está bien. ACG te ofrece una nueva guía que explica cómo experimentar la naturaleza todos los días, ya sea que vivas en el campo, los suburbios o la gran ciudad. Hicimos un diagrama y todo.
PASO 1: La naturaleza te rodea. Todos los días, pon atención y nota las pequeñas cosas que pudiste haber pasado por alto. La pequeña maleza que crece en las grietas del pavimento es parte de la naturaleza.
PASO 2: ¿por qué no visitar uno de los parques cercanos u otros espacios públicos al aire libre cerca de ti esta semana? Seguramente la pasarás muy bien.
PASO 3: Una vez al mes, establece la meta de realizar una caminata o un recorrido largo por la naturaleza. Esto te ayudará a apreciar mejor tu entorno. No olvides ir con un amigo, de dos, de cuatro o incluso de 100 patas. ACG no discrimina.
PASO 4: Si alguna vez has querido ir a un parque nacional, planifica un viaje anual y hazlo realidad. Tú controlas tu propio destino. Aunque, si es realmente destino, entonces nadie lo controla. Hay mucho en qué pensar en tu viaje...
Cómo apreciar todo
Ve más despacio. Haz una pausa y usa tus sentidos. ¿Qué escuchas? ¿Qué hueles? ¿Qué ves? Bueno, eso es obvio. Ves un sitio web de ACG. Esta lección trata sobre cómo asimilarlo todo. Da un paseo por la naturaleza y siente cómo disminuye tu nivel de estrés. Qué agradable, ¿no?
PASO 1: Concéntrate en el presente. Encuentra un lugar cómodo y quédate quieto. Saca todos los pensamientos que rondan en tu cabeza. Vaya, hay aún más de lo que anticipamos.
PASO 2: Usa tus sentidos cuando estés afuera. Cuando toques algo, sé respetuoso. Cuando huelas algo, no tengas miedo de acercarte. Cuando pruebes algo, asegúrate de no herir sus sentimientos.
PASO 3: Los árboles emiten una energía de conexión a tierra, una sensación de calma. Por favor, dale un abrazo a la próxima. Gracias por adelantado.
Cómo respetar a la madre Tierra
El planeta es un ser vivo que respira. Su nombre es Tierra y es tu madre. Esta guía de ACG te ayudará a enseñarte las mejores formas de respetarla. Aprende cómo sacar tus provisiones, evitar pisar criaturas y dónde no tocar esa guitarra rojo cereza que recibiste en tu cumpleaños. Es hora de ser una madre abrazadora.
PASO 1: Si ves alguna basura a lo largo del camino, recójela y deséchala adecuadamente más tarde. Si crees que eso es asqueroso, imagina cómo se siente tu madre.
PASO 2: Sé consciente de dónde pisas. Las pequeñas criaturas tienen grandes sentimientos.
PASO 3: Apilar piedras, tocar música fuerte y otras actividades como estas dañan a la madre naturaleza. Deja que el ecosistema haga lo que mejor sabe hacer. Protege y celebra el aire libre para encontrar armonía.
Cómo olvidarte del teléfono
No necesitas tu teléfono. Bueno, es posible que lo necesites para leer esta guía. Pero cuando estés en la naturaleza, rápidamente te resultará fácil relajarte y disfrutar sin un dispositivo digital. ACG está aquí para mostrarte que hay mucha paz por encontrar cuando te desconectas. Entonces, después de leer, ¿por qué no buscar un pequeño agujero, o un gran lago, para guardar tu teléfono, al menos por un tiempo?
PASO 1: Lucha contra la privación del teléfono celular. Balancea un palo en tu mano o salta piedras para enfocarte mejor en el momento presente sin tu dispositivo.
PASO 2: Intenta distraerte utilizando la naturaleza como musa para tu creatividad. Haz una copia de carbón o pinta un cuadro diminuto.
PASO 3: Encuentra una actividad en tándem que puedas compartir con tu amigo. Los amigos son lo mejor.