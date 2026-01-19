  1. Nike Black Friday
Nike Swift
Nike Swift 7/8-Lauf-Leggings mit hohem Bund und Taschen (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Swift
7/8-Lauf-Leggings mit hohem Bund und Taschen (Damen)
50 % Rabatt
Nike One
Nike One 7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike One
7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
30 % Rabatt
Nike Fast
Nike Fast Lauf-Leggings mit halbhohem Bund für Damen
Nike Fast
Lauf-Leggings mit halbhohem Bund für Damen
40 % Rabatt
Nike Form
Nike Form Boyshorts (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Form
Boyshorts (Damen)
50 % Rabatt
Nike One mit nahtloser Vorderseite
Nike One mit nahtloser Vorderseite Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike One mit nahtloser Vorderseite
Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
50 % Rabatt
Nike One
Nike One 7/8-Leggings mit mittelhohem Bund und Mesh-Einsatz für Damen
Frisch eingetroffen
Nike One
7/8-Leggings mit mittelhohem Bund und Mesh-Einsatz für Damen
20 % Rabatt
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT Shorts für Herren
Recyclingmaterialien
Jordan Sport
Dri-FIT Shorts für Herren
34 % Rabatt
Nike Swift
Nike Swift 7/8-Lauf-Leggings mit Print und hohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Swift
7/8-Lauf-Leggings mit Print und hohem Bund (Damen)
40 % Rabatt
A'ja Wilson
A'ja Wilson A'symmetrische Single-Leg-Basketball-Leggings mit mittelhohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
A'ja Wilson
A'symmetrische Single-Leg-Basketball-Leggings mit mittelhohem Bund (Damen)
40 % Rabatt
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings mit hohem Bund und ausgestelltem Bein für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Zenvy
Leggings mit hohem Bund und ausgestelltem Bein für Damen
35 % Rabatt
Nike Go
Nike Go Bike Shorts mit Taschen und hohem Bund für Damen (ca. 20,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Go
Bike Shorts mit Taschen und hohem Bund für Damen (ca. 20,5 cm)
50 % Rabatt
Nike One
Nike One Leggings mit Print für ältere Kinder (Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike One
Leggings mit Print für ältere Kinder (Mädchen)
34 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Shorts (ca. 8 cm) (Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Shorts (ca. 8 cm) (Mädchen)
14 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro Damen-Leggings mit hohem Bund
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Damen-Leggings mit hohem Bund
30 % Rabatt
Nike Universa
Nike Universa Leggings in voller Länge mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Universa
Leggings in voller Länge mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
24 % Rabatt
Nike Phenom
Nike Phenom Dri-FIT Lauftights für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Phenom
Dri-FIT Lauftights für Herren
30 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro Bike-Shorts (ca. 7,5 cm) mit mittelhohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Bike-Shorts (ca. 7,5 cm) mit mittelhohem Bund (Damen)
50 % Rabatt
Nike Universa
Nike Universa Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 12,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Universa
Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 12,5 cm)
50 % Rabatt
Nike Trail
Nike Trail Eng anliegende Dri-FIT Laufshorts (ca. 10 cm) mit hohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Trail
Eng anliegende Dri-FIT Laufshorts (ca. 10 cm) mit hohem Bund (Damen)
50 % Rabatt
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT Bike Shorts mit hohem Bund (Damen) (ca. 12,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Dri-FIT Bike Shorts mit hohem Bund (Damen) (ca. 12,5 cm)
50 % Rabatt
Nike
Nike Dri-FIT-Leggings mit ausgestelltem Bein (jüngere Kinder)
Nike
Dri-FIT-Leggings mit ausgestelltem Bein (jüngere Kinder)
30 % Rabatt
Nike
Nike Leggings für jüngere Kinder
Nike
Leggings für jüngere Kinder
27 % Rabatt
Jordan Sport
Jordan Sport Damenshorts (ca. 13 cm)
Jordan Sport
Damenshorts (ca. 13 cm)
50 % Rabatt
Nike Dri-FIT Prep in Your Step
Nike Dri-FIT Prep in Your Step Leggings für jüngere Kinder
Nike Dri-FIT Prep in Your Step
Leggings für jüngere Kinder
30 % Rabatt

Nike Black-Friday-Leggings 2025: genieße dein Training

Shoppe am Nike Black Friday Leggings mit Performance-Design und bring dein Training auf ein neues Level. Ob in voller Länge, im 7/8-Style oder als luftige Shorts – jedes Modell ist so konzipiert, dass es mit dir alle Herausforderungen meistert. Unsere blickdichten Materialien haben den Squat-Test bestanden, damit du es im Training mit jeder Übung aufnehmen kannst. Achte auf mittelschweres Kompressionsgewebe, das an genau den richtigen Stellen für optimalen Halt sorgt. An jenen Tagen, an denen du es beim Workout mit niedriger Intensität etwas langsamer angehen lässt, genießt du in hautengen Leggings aus superweichen Materialien maximalen Komfort.

Stöbere im Nike Black-Friday-Sale nach Leggings mit Premium-Style. Schau dir beispielsweise unsere Stretch-Leggings mit niedriger Stützkraft an – selbst nach häufigem Waschen sind sie noch genauso blickdicht wie am Anfang. Auch unsere mittelschweren Leggings mit mittlerer Stützkraft sind aufgrund ihres kompromisslosen Komforts erwähnenswert. Sie schmiegen sich eng an deine Figur, ohne dich in deiner Bewegungsfreiheit einzuschränken. Leggings mit Kompression unterstützen deine Muskeln durch eine Extraportion Halt. Wähle ein Modell mit hohem Bund, der für komplette Abdeckung sorgt – egal, wie tief du in die Hocke gehst. Ein mittelhoher Bund ist wiederum ideal, wenn du einen natürlichen Fit bevorzugst, der angenehm zu tragen ist.

Ob du regelmäßig joggst oder auf dein Barre-Training schwörst: Entdecke zum Nike Black Friday Leggings, die sich für jedes Workout eignen. Wenn du dich voll ins Zeug legen willst, entscheide dich für Leggings mit schweißableitender Dri-FIT Technologie. Sie leitet Feuchtigkeit von der Haut weg, sodass sie schnell verdunsten kann. Dadurch bleibst du trocken und fühlst dich wohl. Smartphone, Schlüssel und Earpods lassen sich gut in einer Leggings mit seitlichen Taschen verstauen. Manche Modelle haben sogar eine zusätzliche Einstecktasche, die innen am Taillenbund festgenäht ist.

Mit Move to Zero wollen wir den CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren. Möchtest du uns dabei unterstützen? Dann achte beim Kauf von Leggings am Nike Black Friday auf das Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.