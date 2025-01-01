Nike Black Friday Angebote 2025 für Herren(391)

Nike Tech
Nike Tech Windrunner-Jacke aus Fleece mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Tech
Windrunner-Jacke aus Fleece mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
40 % Rabatt
Nike Tiempo Legend 10 Elite
Nike Tiempo Legend 10 Elite Low-Top-Fußballschuh für weichen Rasen
Recyclingmaterialien
Nike Tiempo Legend 10 Elite
Low-Top-Fußballschuh für weichen Rasen
50 % Rabatt
Nike Unlimited
Nike Unlimited Vielseitige Repel-Jacke mit Kapuze für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Unlimited
Vielseitige Repel-Jacke mit Kapuze für Herren
40 % Rabatt
Nike Court Vision Low
Nike Court Vision Low Schuh (Herren)
Nike Court Vision Low
Schuh (Herren)
30 % Rabatt
Nike Icon Air Max 90
Nike Icon Air Max 90 Karten-Portemonnaie
Nike Icon Air Max 90
Karten-Portemonnaie
30 % Rabatt
Nike Phantom GX 2 Academy
Nike Phantom GX 2 Academy SG Low-Top-Fußballschuh
Recyclingmaterialien
Nike Phantom GX 2 Academy
SG Low-Top-Fußballschuh
50 % Rabatt
Jordan Flight
Jordan Flight Daunen-Pufferjacke (Herren)
Jordan Flight
Daunen-Pufferjacke (Herren)
40 % Rabatt
Nike Club
Nike Club Herren-Cargohose
Nike Club
Herren-Cargohose
50 % Rabatt
Nike Savaleos
Nike Savaleos Schuhe fürs Gewichtheben
Nike Savaleos
Schuhe fürs Gewichtheben
50 % Rabatt
Nike Mercurial Superfly 10 Academy "Kylian Mbappé"
Nike Mercurial Superfly 10 Academy "Kylian Mbappé" High-Top-Fußballschuh für verschiedene Böden
Nike Mercurial Superfly 10 Academy "Kylian Mbappé"
High-Top-Fußballschuh für verschiedene Böden
50 % Rabatt
Nike Mercurial Vapor 16 Pro
Nike Mercurial Vapor 16 Pro Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
Recyclingmaterialien
Nike Mercurial Vapor 16 Pro
Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
40 % Rabatt
Nike Mercurial Vapor 16 Elite
Nike Mercurial Vapor 16 Elite SG-Pro Fußballschuh mit niedrigem Schaft
Nike Mercurial Vapor 16 Elite
SG-Pro Fußballschuh mit niedrigem Schaft
40 % Rabatt
Nike Phantom GX 2 Elite
Nike Phantom GX 2 Elite FG Low-Top-Fußballschuh
Nike Phantom GX 2 Elite
FG Low-Top-Fußballschuh
50 % Rabatt
Giannis DNA
Giannis DNA Dri-FIT Herren-Basketballshorts (ca. 15 cm)
Recyclingmaterialien
Giannis DNA
Dri-FIT Herren-Basketballshorts (ca. 15 cm)
30 % Rabatt
Jordan Apex
Jordan Apex Wendbarer Bucket Hat
Recyclingmaterialien
Jordan Apex
Wendbarer Bucket Hat
28 % Rabatt
Nike Club
Nike Club Winterfester Hoodie für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Club
Winterfester Hoodie für Herren
40 % Rabatt
Nike Sphere
Nike Sphere Herren-Laufhandschuhe
Nike Sphere
Herren-Laufhandschuhe
40 % Rabatt
Air Jordan Rare Air Chicago
Air Jordan Rare Air Chicago Jacke (Herren)
Air Jordan Rare Air Chicago
Jacke (Herren)
50 % Rabatt
Nike Gym Heritage
Nike Gym Heritage Dri-FIT-Trainingsshorts ohne Futter (ca. 13 cm) (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Gym Heritage
Dri-FIT-Trainingsshorts ohne Futter (ca. 13 cm) (Herren)
39 % Rabatt
Nike Club
Nike Club Chinohose aus Cord (Herren)
Nike Club
Chinohose aus Cord (Herren)
40 % Rabatt
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT-Webhose für Herren
Recyclingmaterialien
Jordan Sport
Dri-FIT-Webhose für Herren
30 % Rabatt
NOCTA
NOCTA Fleece CS Hoodie 2
NOCTA
Fleece CS Hoodie 2
40 % Rabatt
Kobe
Kobe Therma-FIT Hoodie
Recyclingmaterialien
Kobe
Therma-FIT Hoodie
40 % Rabatt
Nike Phantom GX 2 Academy "Erling Haaland"
Nike Phantom GX 2 Academy "Erling Haaland" MG Low-Top-Fußballschuh
Nike Phantom GX 2 Academy "Erling Haaland"
MG Low-Top-Fußballschuh
40 % Rabatt
Kobe
Kobe Plissiertes Kurzarm-Basketballoberteil (Herren)
Recyclingmaterialien
Kobe
Plissiertes Kurzarm-Basketballoberteil (Herren)
50 % Rabatt
Nike Spark Lightweight
Nike Spark Lightweight Over-the-Calf-Kompressions-Laufsocken
Nike Spark Lightweight
Over-the-Calf-Kompressions-Laufsocken
28 % Rabatt
Nike DNA
Nike DNA Dri-FIT-Basketballshorts (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike DNA
Dri-FIT-Basketballshorts (Herren)
30 % Rabatt
Nike Pacer Flash
Nike Pacer Flash Dri-FIT-Laufoberteil mit Halbreißverschluss (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Pacer Flash
Dri-FIT-Laufoberteil mit Halbreißverschluss (Herren)
40 % Rabatt
Nike Big Low
Nike Big Low Schuh (Herren)
Nike Big Low
Schuh (Herren)
50 % Rabatt
Nike Tiempo Legend 10 Elite
Nike Tiempo Legend 10 Elite Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
Recyclingmaterialien
Nike Tiempo Legend 10 Elite
Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
50 % Rabatt
Nike Mercurial Vapor 16 Academy "Kylian Mbappé"
Nike Mercurial Vapor 16 Academy "Kylian Mbappé" Low-Top-Fußballschuh für verschiedene Böden
Nike Mercurial Vapor 16 Academy "Kylian Mbappé"
Low-Top-Fußballschuh für verschiedene Böden
50 % Rabatt
Nike Sportswear
Nike Sportswear Max90 T-Shirt
Nike Sportswear
Max90 T-Shirt
34 % Rabatt
Nike Air Max Dn8
Nike Air Max Dn8 Schuh (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Air Max Dn8
Schuh (Herren)
30 % Rabatt
Nike Club
Nike Club Flow-Webshorts für Herren
Nike Club
Flow-Webshorts für Herren
30 % Rabatt
Nike SB Zoom Janoski OG+
Nike SB Zoom Janoski OG+ Skateboardschuh
Nike SB Zoom Janoski OG+
Skateboardschuh
50 % Rabatt
Nike Spark Lightweight
Nike Spark Lightweight No-Show Laufsocken
Nike Spark Lightweight
No-Show Laufsocken
50 % Rabatt
Nike Apex
Nike Apex Bucket Hat aus Denim
Recyclingmaterialien
Nike Apex
Bucket Hat aus Denim
40 % Rabatt
Nike AeroSwift NN
Nike AeroSwift NN Dri-FIT-ADV-Lauf-Singlet (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike AeroSwift NN
Dri-FIT-ADV-Lauf-Singlet (Herren)
30 % Rabatt
Nike Tiempo Legend 10 Academy
Nike Tiempo Legend 10 Academy Low Top Fußballschuh für Hallen- und Hartplätze
Recyclingmaterialien
Nike Tiempo Legend 10 Academy
Low Top Fußballschuh für Hallen- und Hartplätze
40 % Rabatt
Nike Club
Nike Club Chino-Hose für Herren
Nike Club
Chino-Hose für Herren
50 % Rabatt
Nike Tech
Nike Tech Windrunner-Webjacke mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
Nike Tech
Windrunner-Webjacke mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
40 % Rabatt
Nike Zoom Vomero 5
Nike Zoom Vomero 5 Herrenschuh
Nike Zoom Vomero 5
Herrenschuh
40 % Rabatt
USAB Limited Home
USAB Limited Home Nike Basketballtrikot (Herren)
Recyclingmaterialien
USAB Limited Home
Nike Basketballtrikot (Herren)
30 % Rabatt
Nike Club Fleece
Nike Club Fleece Extragroßer Hoodie aus French-Terry (Herren)
Nike Club Fleece
Extragroßer Hoodie aus French-Terry (Herren)
30 % Rabatt
Nike Mercurial Vapor 16 Elite
Nike Mercurial Vapor 16 Elite FG Low-Top-Fußballschuh
Nike Mercurial Vapor 16 Elite
FG Low-Top-Fußballschuh
50 % Rabatt
Nike Heritage
Nike Heritage Rucksack (25 l)
Recyclingmaterialien
Nike Heritage
Rucksack (25 l)
30 % Rabatt
Nike Mercurial Superfly 10 Academy
Nike Mercurial Superfly 10 Academy High-Top-Fußballschuh für weichen Rasen
Recyclingmaterialien
Nike Mercurial Superfly 10 Academy
High-Top-Fußballschuh für weichen Rasen
40 % Rabatt
Nike Zoom Ja Fly 4
Nike Zoom Ja Fly 4 Laufspikes für Sprints
Nike Zoom Ja Fly 4
Laufspikes für Sprints
40 % Rabatt

Nike Black-Friday-Angebote für Herren: mehr für weniger 2025

Seit 1964 haben wir nur ein Ziel: Athleten jeder Disziplin dabei zu helfen, ihre Ziele nicht nur zu erreichen, sondern zu übertreffen. Vom ersten Paar Laufschuhe bis hin zum Profi-Tennisschläger findest du bei uns alles, was du brauchst, um deine Träume wahrzumachen. Und das Beste daran? Bei den Nike Black-Friday-Angeboten für Herren kannst du jetzt jede Menge sparen.


Ausgestattet mit innovativer Technologie


Achte im Nike Black-Friday-Sale für Herren auf Produkte mit der Nike Dri-FIT Technologie – sie ist perfekt bei steigenden Temperaturen. Die smarte Mikrofaserkonstruktion leitet Schweiß von der Haut weg und verteilt ihn über die Oberfläche des Kleidungsstücks. So kann er schneller verdunsten und du bleibst länger angenehm kühl und trocken. Wir testen unsere Produkte im Labor, um eine langlebige Qualität zu gewährleisten – ganz gleich, wie intensiv du trainierst.


Komfort ist Trumpf


Der Black Friday für Herren von Nike umfasst Optionen, die ganztägigen Komfort bieten. Die ultraelastischen und leichten Stoffe bewegen sich mit dir, egal, ob du selbst aktiv bist oder vom Sofa aus anfeuerst. Elastische Bünde und verstellbare Kordelzüge sorgen für eine individuelle Passform, die jede Aktion mitmacht. Wenn es kühler wird, setze auf ein Sweatshirt oder ein Oberteil mit Reißverschluss aus Nike Tech Fleece. Die extrem weiche, gebürstete Struktur schließt die Wärme ein, ohne dich mit zu viel Volumen einzuschränken.


Styles für jeden Geschmack


Ob herausforderndes Workout oder Ruhetag: Wir haben Sportkleidung, die genauso gut aussieht, wie du dich fühlst. Bei unseren Nike Black-Friday-Angeboten für Herren ist für jeden etwas dabei: Mit auffälligen Prints und leuchtenden Farben setzt du beim Training ein Statement. Du suchst etwas Schlichteres? Dann bist du mit neutralen und vielseitig kombinierbaren Tönen bestens bedient. Lockere Passformen sind ideal für Layering-Looks, während eng anliegende Schnitte mehr Dynamik verleihen.


Die passende Ausrüstung für deine Ziele


Egal, ob du im Fitnessstudio, auf dem Fußballplatz oder in der freien Natur aktiv bist: Mit dem richtigen Zubehör meisterst du jede Herausforderung. Die Rede ist von flexiblen Socken, die deine Füße unterstützen, oder einer atmungsaktiven Baumwoll-Cap, die bei Sonne Schatten spendet. Unsere Trainingstaschen und Rucksäcke bieten reichlich Platz für deine Ausrüstung, Schuhe und Technik. Pflegeleichte Materialien bedeuten, dass sich dein Zubehör nach Benutzung mühelos reinigen lässt.


Alles im Griff dank praktischer Details


Wir bei Nike wissen, dass kleine Details große Auswirkungen auf die Performance haben können. Deshalb ist jedes unserer Produkte gut durchdacht. Die Rede ist von Reißverschlusstaschen für deine Essentials oder reflektierenden Elementen für mehr Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen. Bequeme Tragegriffe an Taschen und Rucksäcken erleichtern den Transport auf dem Weg zum Sport oder zur Arbeit. Flatlock-Nähte schützen vor Scheuerstellen, damit du länger hart trainieren kannst. Auch an die Umwelt ist im Nike Black-Friday-Sale für Herren gedacht: So fertigen wir aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen langlebiges Polyester-Garn. Das alles ist Teil der Nike „Move to Zero“-Initiative, die CO₂-Emissionen und Abfallaufkommen auf null bringen soll. Halte Ausschau nach dem Label „Nachhaltige Materialien“ und begleite uns auf unserer Reise.