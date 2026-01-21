Nike Black-Friday-Angebote für Kinder 2025: Komfort, der den ganzen Tag anhält
Ob Schulsport oder Wochenende im Park – mit den Nike Black-Friday-Deals sind Kinder für jede Challenge bereit. Entdecke atmungsaktive Oberteile, federnde Schuhe und praktische Accessoires, die Bewegung noch spannender machen. Dank der innovativen Nike Dri-FIT Technologie wird Schweiß von der Haut abgeleitet und kann schneller verdunsten. So fühlen sich die Kids beim Toben oder Training angenehm frisch und bleiben trocken. Und wenn es draußen kälter wird, hält Kleidung mit Therma-FIT Material die Körperwärme im Inneren, ohne zu beschweren. Das Ergebnis? Rundum Wohlfühlkomfort – bei jedem Wetter und bei jedem Abenteuer.
Unsere Nike Black-Friday-Kinderschuhe verleihen jedem Schritt extra Power. Wie bei den Erwachsenenmodellen setzen wir auf hochwertige Materialien und innovative Technologien, damit schon die Jüngsten ihr Bestes geben können. Leichte Schaumstoff-Mittelsohlen dämpfen jeden Schritt und schützen kleine Füße beim Rennen, Springen oder Spielen. Griffige Traktionsmuster bieten sicheren Halt auf jedem Untergrund, während Klettverschlüsse und elastische Schnürsysteme die Schuhe fest am Fuß fixieren – selbst bei schnellen Drehungen. Und natürlich darf der legendäre Nike Swoosh auch am Nike Black Friday für Kinder nicht fehlen – ein ikonisches Detail, das jedem Look eine sportliche Note verleiht.
Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Du willst Teil dieser Mission sein? Dann entscheide dich für Nike Black-Friday Kids-Deals mit dem Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % und unsere Schuhe zu mindestens 20 % aus Recyclingmaterial bestehen. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.