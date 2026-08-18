Nike ACG-Leggings & -Hosen: meistere jede Challenge
Wind, Regen, Kälte? Die Nike ACG-Hosen lassen sich von nichts aufhalten. Egal, ob du den nächsten Gipfel eroberst oder im Park trainierst: Mit unseren innovativen Technologien bist du immer bereit, dein Bestes zu geben. Die dehnbaren Materialien sorgen für maximale Bewegungsfreiheit, während wärmespeichernde Fasern deine Muskeln angenehm warm halten. Wenn es richtig kalt wird, greif zu den Hosen mit Nike Therma-FIT ADV-Technologie. Diese Kombination aus wärmeregulierendem Stoff und fortschrittlicher Technik wärmt dich zuverlässig. Versiegelte Nähte, dehnbare Bündchen und weiches Fleece garantieren dir maximalen Komfort, ohne deine Bewegungen einzuschränken.
Dank der wasserabweisenden Beschichtung unserer ACG-Hosen bleibst du auch bei starkem Regen trocken. In Styles mit Reißverschlusstaschen kannst du deine Essentials sicher und trocken verstauen. Elastische Taillenbünde sind bequem und halten Nässe draußen. Für noch mehr Funktionalität findest du robuste Gürtelschlaufen, an denen du ganz einfach einen Karabiner befestigen kannst – perfekt, um deine wichtigsten Tools immer griffbereit zu haben. Modelle mit verstärkten Knieeinsätzen bieten extra Strapazierfähigkeit und schützen deine Hosen bei intensiver Nutzung vor Abrieb. Natürlich darf auch der ikonische Nike Swoosh nicht fehlen, der deinem Outfit einen modischen, hochwertigen Touch verleiht. Und dank der großen Größenvielfalt für alle Altersgruppen kann wirklich jede:r Teil der nächsten Outdoor-Expedition sein.
Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Du willst Teil dieser Mission sein? Dann entscheide dich für Nike ACG-Leggings mit dem Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.