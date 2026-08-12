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ACG-Jacken & -Westen

(36)
Nike ACG „Five Towers“
Nike ACG „Five Towers“ UV-Schutzjacke für Herren
Recyclingmaterialien
Nike ACG „Five Towers“
UV-Schutzjacke für Herren
134,99 €
ACG Five Towers
ACG Five Towers UV-Schutzjacke für Damen
Recyclingmaterialien
ACG Five Towers
UV-Schutzjacke für Damen
134,99 €
Nike ACG "Aireez"
Nike ACG "Aireez" UV-Schutzjacke für Herren
Recyclingmaterialien
Nike ACG "Aireez"
UV-Schutzjacke für Herren
114,99 €
ACG "Aireez"
ACG "Aireez" Traillaufjacke mit UV-Schutz (Damen)
Recyclingmaterialien
ACG "Aireez"
Traillaufjacke mit UV-Schutz (Damen)
114,99 €
Nike ACG GOAT
Nike ACG GOAT Pack-Weste (5 l)
Recyclingmaterialien
Nike ACG GOAT
Pack-Weste (5 l)
134,99 €
Nike ACG "Mystery Lights"
Nike ACG "Mystery Lights" Schneejacke
Recyclingmaterialien
Nike ACG "Mystery Lights"
Schneejacke
399,99 €
Nike ACG "Misery Ridge"
Nike ACG "Misery Ridge" Storm-FIT ADV-GORE-TEX-Jacke
Recyclingmaterialien
Nike ACG "Misery Ridge"
Storm-FIT ADV-GORE-TEX-Jacke
499,99 €
Nike ACG "Lunar Lake" PrimaLoft®
Nike ACG "Lunar Lake" PrimaLoft® Therma-FIT ADV lockere Jacke mit Kapuze (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike ACG "Lunar Lake" PrimaLoft®
Therma-FIT ADV lockere Jacke mit Kapuze (Herren)
349,99 €
Nike ACG PrimaLoft® "Skull Peak"
Nike ACG PrimaLoft® "Skull Peak" Storm-FIT Jacke (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike ACG PrimaLoft® "Skull Peak"
Storm-FIT Jacke (Herren)
299,99 €
Nike ACG "Canwell Glacier"
Nike ACG "Canwell Glacier" Winddichte Therma-FIT-ADV-Jacke (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike ACG "Canwell Glacier"
Winddichte Therma-FIT-ADV-Jacke (Herren)
179,99 €
Nike ACG "Lava Loft"
Nike ACG "Lava Loft" Therma-FIT Jacke (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike ACG "Lava Loft"
Therma-FIT Jacke (Herren)
284,99 €
Nike ACG "Phantazma"
Nike ACG "Phantazma" Storm-FIT ADV Jacke (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike ACG "Phantazma"
Storm-FIT ADV Jacke (Herren)
179,99 €
Nike ACG "Lava Flow"
Nike ACG "Lava Flow" Therma-FIT ADV Jacke (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike ACG "Lava Flow"
Therma-FIT ADV Jacke (Herren)
249,99 €
ACG Morpho
ACG Morpho Storm-FIT ADV Regenjacke (Damen)
Recyclingmaterialien
ACG Morpho
Storm-FIT ADV Regenjacke (Damen)
269,99 €
Nike ACG "Canwell Glacier"
Nike ACG "Canwell Glacier" Therma-FIT-ADV-Jacke mit durchgehendem Reißverschluss (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike ACG "Canwell Glacier"
Therma-FIT-ADV-Jacke mit durchgehendem Reißverschluss (Damen)
199,99 €
Nike ACG "Lava Flow"
Nike ACG "Lava Flow" Therma-FIT ADV Jacke (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike ACG "Lava Flow"
Therma-FIT ADV Jacke (Herren)
259,99 €
Nike ACG "Wolf Tree"
Nike ACG "Wolf Tree" Weste mit Print
Recyclingmaterialien
Nike ACG "Wolf Tree"
Weste mit Print
109,99 €
ACG
ACG Phantazama Jacke (ältere Kinder)
ACG
Phantazama Jacke (ältere Kinder)
129,99 €
Nike ACG
Nike ACG Wendbare Jacke (ältere Kinder)
Nike ACG
Wendbare Jacke (ältere Kinder)
149,99 €
Nike ACG "Phantazma"
Nike ACG "Phantazma" Storm-FIT ADV Jacke für Damen
Recyclingmaterialien
Nike ACG "Phantazma"
Storm-FIT ADV Jacke für Damen
159,99 €
Nike ACG "Smith Summit"
Nike ACG "Smith Summit" UV-beständige Jacke (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike ACG "Smith Summit"
UV-beständige Jacke (Damen)
199,99 €
ACG Smith Summit
ACG Smith Summit UV-Jacke (Herren)
Recyclingmaterialien
ACG Smith Summit
UV-Jacke (Herren)
199,99 €
Nike ACG "Lunar Lake"
Nike ACG "Lunar Lake" ADV Jacke mit Therma-FIT (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike ACG "Lunar Lake"
ADV Jacke mit Therma-FIT (Herren)
349,99 €
Inter Mailand "Lava Flow" SE
Inter Mailand "Lava Flow" SE Nike ACG Therma-FIT ADV Fußballweste (Damen)
Recyclingmaterialien
Inter Mailand "Lava Flow" SE
Nike ACG Therma-FIT ADV Fußballweste (Damen)
229,99 €
Nike ACG "Skull Peak Dolomite"
Nike ACG "Skull Peak Dolomite" Storm-FIT-Jacke
Recyclingmaterialien
Nike ACG "Skull Peak Dolomite"
Storm-FIT-Jacke
499,99 €
Nike ACG "Wolf Tree"
Nike ACG "Wolf Tree" Jacke mit durchgehendem Reißverschluss
Recyclingmaterialien
Nike ACG "Wolf Tree"
Jacke mit durchgehendem Reißverschluss
119,99 €
Nike ACG „Five Towers“
Nike ACG „Five Towers“ Pack-Jacke
Recyclingmaterialien
Nike ACG „Five Towers“
Pack-Jacke
289,99 €
Nike ACG "Lava Flow"
Nike ACG "Lava Flow" Therma-FIT ADV-Jacke (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike ACG "Lava Flow"
Therma-FIT ADV-Jacke (ältere Kinder)
164,99 €
Nike ACG
Nike ACG Trail-Laufjacke für Herren
Recyclingmaterialien
Nike ACG
Trail-Laufjacke für Herren
119,99 €
Nike ACG
Nike ACG Utility-Weste für ältere Kinder
Recyclingmaterialien
Nike ACG
Utility-Weste für ältere Kinder
69,99 €
ACG Five Towers
ACG Five Towers UV-Schutzjacke für Herren
Recyclingmaterialien
ACG Five Towers
UV-Schutzjacke für Herren
154,99 €
Nike ACG "Dolomiti"
Nike ACG "Dolomiti" Weste
Recyclingmaterialien
Nike ACG "Dolomiti"
Weste
114,99 €
ACG Lava Loft
ACG Lava Loft Therma-FIT Traillaufjacke (Damen)
Recyclingmaterialien
ACG Lava Loft
Therma-FIT Traillaufjacke (Damen)
274,99 €
Nike ACG "Trailwind"
Nike ACG "Trailwind" Storm-FIT ADV Jacke (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike ACG "Trailwind"
Storm-FIT ADV Jacke (Herren)
179,99 €
Nike ACG "Cosmic Peaks"
Nike ACG "Cosmic Peaks" Storm-FIT ADV Traillaufjacke (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike ACG "Cosmic Peaks"
Storm-FIT ADV Traillaufjacke (Herren)
249,99 €
Nike ACG "Lava Flow"
Nike ACG "Lava Flow" Therma-FIT ADV Weste (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike ACG "Lava Flow"
Therma-FIT ADV Weste (Herren)
30 % Rabatt

Nike ACG-Westen & -Jacken: gib bei jedem Wetter dein Bestes

Ob Regen oder Wind – mit den Nike ACG-Jacken kannst du jederzeit voll durchstarten. Dank der Nike Storm-FIT ADV-Technologie bieten sie dir bei jedem Wetter höchsten Komfort. Die Kombination aus winddichtem und wasserabweisendem Material sowie einer fortschrittlichen Konstruktion mit versiegelten Nähten, elastischen Bündchen und Bungee-Kordelzügen schützt dich zuverlässig vor den Elementen. An wechselhaften Tagen gibt es nichts Besseres als eine Jacke, die sich in ihrer eigenen Tasche verstauen lässt. Und wenn es kühler wird, wärmen fleecegefütterte Taschen deine Hände.


Eine ACG-Jacke schließt die Wärme im Inneren ein, sodass du kein unnötiges Gewicht mit dir herumtragen musst. Unsere leichten Shell-Jacken bieten Läufer:innen perfekten Schutz vor Wind und Wetter und einen cleanen, stromlinienförmigen Look. Wenn die Temperaturen sinken, ist ein Fleece mit unserer innovativen Therma-FIT Technologie die ideale Wahl. Die gebürsteten Fasern speichern deine natürliche Körperwärme und bieten dir so eine leichte, wärmende Lage, die nicht aufträgt. Auch in unseren Daunenjacken kommt diese smarte Technologie zum Einsatz: Die feinen Isolierfasern bilden Luftkammern, die Hitze speichern und Feuchtigkeit entweichen lassen. Das bedeutet: weniger Füllung für dasselbe kuschelige Tragegefühl, mehr Bewegungsfreiheit und bessere Atmungsaktivität.


Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Du willst Teil dieser Mission sein? Dann entscheide dich für ACG-Westen von Nike mit dem Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.