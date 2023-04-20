Wenn es um das Training des Oberkörpers geht, solltest du unbedingt auch deinen Trizeps mit einbeziehen. Denn der Trizeps – der ungefähr zwei Drittel deines ganzen Arms ausmacht – ist für viele andere Kombinationsübungen mit mehreren Gelenken, wie z. B. Bankdrücken und Overhead Press, entscheidend.

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Diese Arten von Kombinationsübungen (im Vergleich zu isolierten Übungen für ein Gelenk, wie z. B. Trizeps-Extensions und Bizeps-Curls) sind entscheidend, um generell Kraft und Muskelmasse aufzubauen.

"Im Alltag führen wir häufig Drückbewegungen vor dem Körper oder über dem Kopf aus", so David Otey, Kraft- und Konditionstrainer. "Der Trizeps ist dafür zuständig, den Ellbogen auszustrecken und das macht ihn zu einem sekundären Muskel bei jeder Drückbewegung."

Den Trizeps zu trainieren, um Kraft für Kombinationsübungen aufzubauen, bringt jedoch noch andere Vorteile mit sich, so Noam Tamir, Kraft- und Konditionstrainer. Er erklärt, dass ein schwacher Trizeps schnell zu Muskelungleichgewichten im Oberkörper führen kann. Studien zeigen, dass Athlet:innen durch solche Ungleichgewichte anfälliger für Verletzungen sein können.

Bist du bereit, deinen Trizeps auf Hochtouren zu bringen? Dann nimm eine oder mehrere dieser Übungen in deine Routine fürs Oberkörper- oder Ganzkörpertraining auf.