Die Wahl der richtigen Trainings-Shorts kann darüber entscheiden, ob du das Training mit Hautreizungen oder Erfolgserlebnissen verlässt. Tatsächlich sagen die meisten Leute, dass sie motiviert werden, ins Fitnessstudio zu gehen, wenn sie ihre Sportbekleidung anziehen. Leichte Shorts mit den richtigen Eigenschaften können dir helfen, effektiver zu trainieren.

Egal, ob du für einen Marathon trainierst oder nur deine Kraft verbessern willst – als Athlet:in verdienst du das zusätzliche Selbstvertrauen, den Komfort und die Leistung, die gute Trainings-Shorts mit sich bringen. Aber wo soll man anfangen?

Bei so einer großen Auswahl fällt es schwer, die besten Gym-Shorts für deine Anforderungen an Training und Fitness zu finden. Um deine Kaufoptionen einzuschränken, solltest du zunächst überlegen, welche Materialien und Passform den meisten Komfort und die beste Funktionalität bieten. Anschließend suchst du dir einen Style aus, der deinem Modegeschmack entspricht.