So hörst du mit dem Stressessen auf

Problematisch wird es, wenn du regelmäßig isst, um Gefühle zu vermeiden oder zu unterdrücken. Von all unseren Gefühlen ist Stress einer der größten Auslöser für emotionales Essen, sagen sowohl Taitz als auch Dr. Scott-Dixon. Das gilt vor allem dann, wenn dir deine üblichen Möglichkeiten zum Stressabbau nicht zur Verfügung stehen (wenn du dir beispielsweise nicht mehr mit deinen Freunden ein Fußballspiel ansehen kannst oder deine geliebte Yogastunde am Sonntagmorgen abgesagt wurde). Ins Essen kannst du dich immer und jederzeit flüchten, so Taitz, aber diese Flucht ist eben nur vorübergehend. Nach dem Essen fühlst du dich erneut gestresst und bist wütend auf dich selbst wegen der Chipstüte, die du leergegessen hast.



Dir ist schlecht von zu viel Essen und du hast Schuldgefühle – und das ist nicht das einzige Problem. Ständiges Essen als Trostmittel kann zu unerwünschter Gewichtszunahme führen. Das Gefühl, nicht kontrollieren zu können, was man isst, kann einen Dominoeffekt haben: Die Motivaton, ein regelmäßiges Training oder feste Schlafenszeiten einzuhalten, nimmt immer mehr ab, so Dr. Scott-Dixon.