Wie reduziert Sport Stess?

Nach einem guten Workout fühlst du dich oft wie neu geboren. Ein harter Arbeitstag, ein Streit mit einer Freundin oder einem Freund, ein chaotisch überfüllter Terminkalender – all das kann Stress auslösen, der dich vollends überwältigt, sodass du deine Beklemmung abbauen möchtest. Eine Stressmanagementtechnik, die du stets in deinem Arsenal behalten solltest, ist körperliche Aktivität. Hier erfährst du, wie Bewegung Stress reduziert.

Die kurze Antwort: Bewegung ist ein wichtiger Bestandteil eines gesunden Lebensstils, und es besteht eine entscheidende Verbindung zwischen geistiger und körperlicher Gesundheit.

Dein Gehirn reagiert auf Sport mit tiefgreifenden positiven Veränderungen. Körperliche Aktivität polt dein Gehirn auf biochemischer Ebene um und hilft dir so, den Stress besser zu bewältigen. Darum empfehlen viele Wissenschaftler:innen und Mediziner:innen Sport als Mittel gegen chronischen Stress. Statt Medikamente zu nehmen, kannst du also regelmäßig Sport treiben und dies nicht nur als Spaß, sondern als medizinische Behandlung betrachten.

Auf einen Blick:

- Sport kann Stresshormone reduzieren und deine Stimmung durch die Freisetzung von Endorphinen, Serotonin und weiteren Botenstoffen verbessern.

- Die besten Trainingsmethoden: Aerobic-, Kraft- und Mobilitätsübungen können dir alle Vorteile bieten. Damit macht dir das ideale Programm nicht nur Spaß, sondern du kannst dich auch leicht dazu durchringen.

- Zeitaufwand: Peile am besten 30 Minuten pro Tag, drei bis fünf Tage pro Woche, an.

- So schnell kannst du die Vorteile spüren: Beständigkeit ist der Schlüssel, und es kann einige Wochen dauern, bis du eine erste Wirkung spürst.

- Bewegung ist nicht für jeden gleich und es ist wichtig, langsam und vorsichtig zu beginnen, damit du eine Form finden kannst, die deinen Bedürfnissen entspricht.



Menschen sind dafür ausgelegt, sich zu bewegen. Laut der CDC erfüllten im Jahr 2020 jedoch nur 24,2 % der Erwachsenen die Physical Activity Guidelines for Americans sowohl für aerobes als auch für Krafttraining, was zu einem erhöhten Stressniveau beitragen könnte. Die Mehrheit der Amerikaner:innen verbringt einen Großteil des Tages sitzend: auf dem Sofa, im Auto oder bei der Arbeit am Schreibtisch. Das American Institute of Stress hat festgestellt, dass ca. 77 % aller Menschen so stark unter Stress stehen, dass davon ihre körperliche Gesundheit beeinträchtigt wird.



Unzureichende Bewegung ist natürlich nicht die einzige Ursache für Stress; Sport hat jedoch eine bedeutende Wirkung auf das Gehirn.