Die wärmsten Wintermäntel von Nike

Die wärmsten Winterjacken von Nike
Einkaufs-Guide
Von weichen Puffer-Jacken bis hin zu isolierenden Westen ist auch für dich etwas dabei.
Wenn das Wetter kalt und frostig wird, brauchst du die richtige Ausrüstung. Ob du mit Freund:innen essen gehst oder Schneeengel machst, wir haben warme Winterjacken für jedes Wetter.
Bei uns findest du bei uns natürlich eine riesige Auswahl an Styles und Formen. Westen halten deinen Core warm und Puffer-Jacken schützen dich rundum vor winterlichen Temperaturen und sind dabei auch noch stylish.
Egal, was deine Lieblingssilhouette ist, die besten warmen Winterjacken von Nike bringen dich durch die kalten Wintermonate und noch weiter. Unten findest du die besten gemütlichen Styles und wie du sie mit Nike Hosen zu einem Hingucker stylen kannst.
(Verwandter Artikel: So wäscht man eine Daunenjacke)
Die besten warmen Winterjacken von Nike
1. Puffer-Jacken
Nike Puffer-Jacken gibt es in vielen Designs und Styles. Du hast die Wahl zwischen Jacken für jeden Tag, die bis über die Hüfte gehen, oder knielangen Mänteln für mehr Schutz bei Frost.
Wie wär's mit einer Jacke aus Therma-FIT für den Alltag? Das ist ein besonderes Material, das deine natürliche Körperwärme speichert, um dich warmzuhalten. Manche Jacken sitzen locker, manche sind eng anliegend. Je nach Laune kannst du sie in matt oder glänzend tragen. Wähl das matte Finish, wenn du eher in der Masse untertauchen willst, und Hochglanz, wenn du auffallen möchtest.
Ist es bitterkalt, kommen Puffer-Jacken aus Storm-FIT zum Zug. Das Material schützt dich vor Wind, Schnee und Regen. Zudem hast du unten drunter auch noch Platz für mehrere Lagen.
Greif für ein außergewöhnliches Statement zur Puffer-Jacke aus Kunstfell. Das ist eine tolle Alternative zur klassischen Steppjacke mit flauschiger Außenseite, synthetischer Daunenfüllung und Gummizügen am Saum, die die Wärme am Körper halten.
Passt zu: Jersey-Hosen mit hohem Bund
Puffer-Jacken mit lockerer oder eng anliegender Passform lassen sich gut mit diesen Hosen kombinieren. Warum nicht mal eine weite und wasserfeste Repel Hose zu deinen Regenstiefeln? Oder versuch's mal mit der Phoenix Fleece-Joggingshose, die sich sanft um deine Knöchel schmiegt und mit ihrem hohen, gerippten Bund für sicheren Halt sorgt.
2. Fleecejacken
Nike Fleecejacken eignen sich für milde Wintertage oder immer dann, wenn du ein Outfit mit einem dickeren Mantel mit einer warmen Lage darunter ergänzen willst. Es gibt sie in verschiedenen Längen von hüftlang bis knielang. Bei den vielen Silhouetten ist sicher was für deinen Style dabei.
Das leichte und geschmeidige Nike Tech Fleece hält dich warm, ohne aufzutragen. Im klassischen Windrunner findest du dank der Reißverschlusstaschen Platz für dein Handy, deine Geldbörse und deine Schlüssel. Das Oversize-Cape mit Kapuze und asymmetrsichem Reißverschluss ist vorne kürzer und hinten länger.
Jacken aus Sherpa-Fleece sind genauso flauschig-weich wie herkömmliches Fleece. Sie sind mit Knöpfen oder Reißverschluss verfügbar und halten dich im Winter mummelig warm.
Passt zu: Sportswear Jogging- und Trainingshosen
Diese Jogger gehen immer, nicht nur zum Streetstyle oder beim Training. Steck ein Fleeceoberteil im Oversize-Look in eine Jogginghose mit hohem Bund oder kombiniere eine weite Hose als Kontrast mit einer eng anliegenden Jacke.
3. Westen
Nicht jeder Tag im Winter ist so kalt, dass du eine Jacke brauchst. Nike Westen halten deinen Core warm und deine Arme frei. So sorgen sie für die richtige Körpertemperatur. Trag sie über einem Hoodie, Langarmshirt, oder T-Shirt – je nach Laune und Tagesablauf.
Du weißt mal nicht, wie das Wetter wird? Dann schnapp dir eine Nike Weste aus Storm-FIT. Sie sind gut isoliert und schützen dich mit ihrem wasserabweisenden Material vor jedem Wetter.
Wenn's mal kälter wird, nimmst du einfach eine Nike Weste aus Therma-FIT. Ob Hüft- oder Knielänge, sie halten dich rundum warm.
Passt zu: Tech Pack Hosen für Damen
Hol dir die Tech Pack Hose als Schutz an kalten Tagen. Sie ist aus einem weichen, aber robusten Material gefertigt und super gemütlich. Mit ihrem hohen Bund und dem weit geschnittenen Bein passen sie zu jedem Look.
4. Parka-Jacken
Nike Parka-Jacken halten deinen ganzen Körper im Winter warm und bieten selbst bei tiefsten Temperaturen eine isolierende Schicht. Das trifft besonders auf Puffer-Jacken aus Nike Therma-FIT zu, die deine Körperwärme nutzen, um dich warmzuhalten.
Entscheide dich für eine lockere Passform mit genügend Platz für den Lagenlook oder eine eng anliegende Jacke für eine geradlinige Silhouette.
Passt zu: Nike One Leggings
Der weite Schnitt der Jacke kommt besonders mit den Nike One Leggings zur Geltung. Sie schmiegen sich an deine Haut und lassen sich super mit Sneakers oder in Stiefeln kombinieren. Lass den Reißverschluss der Jacke offen und zeig den hohen Bund der Leggings oder schließ ihn, wenn du draußen bist, sodass man die Leggings unten sieht.
Text: Korin Miller