So wäscht man eine Daunenjacke

Daunenjacken sind weich, bequem und warm und somit ein absolutes Must-have, wenn die Temperaturen fallen. Doch nachdem du sie eine ganze Saison lang getragen hast, kann es sein, dass das Material nicht mehr so frisch aussieht und die einst bauschige Daunenfüllung etwas platter wird. Wenn das passiert, ist es an der Zeit, die Daunenjacke zu reinigen.

Vielleicht hast du schon einmal gehört, dass man eine Daunenjacke in die Reinigung geben sollte, das ist jedoch nicht immer der Fall. Viele Daunen- und Polyester-Steppjacken von Nike sind maschinenwaschbar, was bedeutet, dass du sie ganz einfach zu Hause reinigen kannst.

Wie bei jedem Kleidungsstück solltest du auch bei Steppjacken vorher einen Blick auf das Etikett werfen und die entsprechenden Pflegehinweise beachten. Es kann durchaus sein, dass du deine Daunenjacke von Hand waschen musst. Lies dazu einfach unsere Tipps.

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