Die beste Golfausrüstung für kaltes Wetter von Nike

Egal, ob du die ersten frostigen Schwünge der Saison machst oder eine kühle letzte Partie Golf im Herbst spielst, vom Wetter musst du dir nicht die Freude am Golfspiel nehmen lassen. Und mit der richtigen Ausrüstung von Nike wird das auch nicht passieren.

Shirts mit Nike Fleece und Hosen mit Nike Therma-FIT-Technologie (sowie Caps und spezielle Handschuhe) halten deinen Körper warm, damit du dich auf dein Spiel konzentrieren kannst.

In diesem Guide findest du die beste Golfausrüstung von Nike für kaltes Wetter.

(Verwandter Artikel: Die Top 10 der Nike Golf-Essentials für Einsteiger:innen)